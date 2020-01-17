Экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова опубликовала яркое фото в купальнике

Певица отдыхает на острове Маврикий в одном из отелей, о чем свидетельствует геолокация, установленная на публикации в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

На снимке девушка запечатлена на пляже у воды, стоя на коленях. Миша позировала в ярком купальнике на тонких бретельках, который идеально подчеркнул ее пышный бюст.

Стройная фигура и упругая пятая точка - это еще одни качества, от которых невозможно отвести взгляд.

Дополнили откровенный образ Миши - стильные темные очки.

"Прекрасное утро нового дня☀️", - подписала фото артистка.

За час пост экс-ВИА Гры собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Увезите меня на Маврикий 🤤Столько красоты в одном фото 😍", "водичка, песочек, теплоо....эх🔥", "❤️❤️😍", "Доброе утро! прекрасная леди", "Сочная Девушка🔥🔥🔥", "Идеальна👍❤️", "Доброе утро🌸 удачного дня красотка 🔥🔥🔥", "Отличное фото. Как же я обожаю такие фотки с морем, ну по крайней мере последний месяц, они мне очень поднимают настроение 😀", "А булочек вообще нигде не видно 😔", - написали пользователи сети.

Напомним, Миша Романова показала свою женственную фигуру.

Звездная исполнительница предстала в ярком розовом сарафане или удлиненном платье с вертикальным разрезом. Глубокое декольте, лучезарная улыбка и игривое настроение Миши - кадры получились просто головокружительными:

«Рай создан по образу и подобию Маврикия», так писал Марк Твен. Невозможно с ним не согласиться 😻», - подписала певица фото.

Ранее мы писали, что Миша Романова поделилась кадром в своем микроблоге в Инстаграм.

Так, мокрая Романова в солнцезащитных очках и черном купальнике сидит на корточках в белоснежной ванне, вытянув вперед одну ножку.

Девушка соблазнительно выгнулась, обперевшись руками о бортики ванны. Сочная грудь и пленительные бедра никого не могут оставить равнодушным.

Напомним также, что Миша Романова предстала в темно-синем оригинальном купальнике, который как нельзя лучше подчеркнул все ее сочные достоинства.

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