56-летняя российская певица Лолита Милявская под шпроты и картошечку порассуждала об отставке правительства РФ, удивив поклонников

Как передает Politeka.net, артистка выложила в своем микроблоге в Инстаграм видео с кухни (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Так, она показала в кадре сваренную в мундире картошку и открытую консерву со шпротами.

"Все мои друзья и коллеги пишут, что правительство ушло в отставку... А я вот стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки... потому что сначала думала, что купила шпроты, а это не шпроты, это какая-то масса. Короче не знаю, хорошо это или плохо, но я, как ела, так есть и буду... А вы?", - говорит Лолита, уплетая свой спартанский ужин.

Комментирующие заметили в кадре миски, похожие на собачьи, что вызвало вопросы. Некоторые предположили, что может Лолита не сама ест, а кормит животное. Однако артистка оперативно расставила точки над "і" и объяснила, зачем эти миски.

"Не расстраивайтесь, все у нас наладится 🙌"

"Прибежала домой,отварила картошку,открыла шпроты🤣"

"Первый раз вижу такие шпроты....🤔 Не боитесь отравиться...?))))"

"Я не поняла, а зачем миски собачьи на столе?" - "это миски от разделочной доски☝️☝️ Кстати, очень удобно пользоваться 😘✌️"

"Как мне показалось, стоят 2 миски для животных. Может Вы эти шпроты с картошечкой вовсе не себе в рот кладете???"

"Вы Лолита искусительница.... Не поверите.... Так захотелось.... Пошла за шпротным паштетом))) 😂"

"А где фронтовых 100 грамм? 😉 Картошечка в мундире всухомятку не должна есться. 😁 " - "будут, но вечером✌️😂"



"Вот поэтому народ то и Лолиту любит, потому что не только талант и оптимизм, еще и ноль пафоса и эгоизма в отношении своих фанатов! Вообще не вопрос съесть черную икру и станцевать с президентом Дубая или открыть шпроты и сварить картошку в мундире! В этом вся наша Лолита от высшей лиги звезды до простого народа и наоборот! Может Вам стоит в Думу пойти? Вот кто-кто а точно все стороны знает??? 👍👍 "

Ранее мы сообщали, шаманка Елена Христафарида объяснила, почему Лолита терпит неудачи на любовном фронте. Она утверждает, что у Милявской - характер лидера, из-за которого даже любящие мужчины не могут находиться рядом с ней длительное время, поэтому все отношения с противоположным полом обречены на смерть.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.