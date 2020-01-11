Появилось объяснение всех неудач Лолиты Милявской на любовном фронте

Об этом в комментарии журналистам рассказала шаманка Елена Христафарида, передают Дни.

По словам шаманки, помочь Лолите Милявской, которую обожают миллионы людей, может только одно.

Христафарида утверждает, что у Лолиты присутствует характер лидера, из-за которого даже любящие мужчины не могут находиться рядом с ней длительное время, поэтому все отношения с противоположным полом обречены на смерть.

"Они буквально вынуждены спасаться бегством, иначе эта связь погубит их личности. К сожалению, новые отношения легендарной российской певицы ждет та же участь", — озвучила шаманка вердикт звезде и добавила, что у Лолиты Милявской хорошо представлены сектора денег и славы, поэтому ее сценическая карьера продолжает идти в гору.

"Ее код жизни – это Фортуна. Благодаря чему обстоятельства часто складываются именно в ее пользу, даже когда шансы на успех изначально невысоки", - подчеркнула Христафарида.

Подытоживая, потомственная шаманка также предупредила Лолиту, что на ней лежит родовое проклятие, с которым надо бороться.

"Это происходит, потому что на Лолите лежит родовое проклятие, которое необходимо срочно снимать! Иначе оно усилит весь негатив, который заложен в матрице: склонность к алкоголю, проблемы со здоровьем и в отношениях с противоположным полом!", – резюмировала она, общаясь с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Лолита жестко сцепилась с бывшим мужем Дмитрием Ивановым.

Прошлым летом скандальная певица объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым.

Потом всплыла информация, что последние пару лет Иванов изменял знаменитости с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Вскоре после того как скандальные факты стали достоянием общественности, Иванов подал на развод, а Милявская подала в суд заявление о признании их брака фиктивным. Это не устроило супруга знаменитости и в конце 2019 года он подал жалобу на ее иск.

«Недавно ее рассмотрели и благополучно отклонили. Сейчас материалы дела снова отправлены в мировой суд. Будем продолжать доказывать фиктивность его союза с Лолитой», - заявил адвокат звезды.

Напомним, Лолита и Стивен Сигал: фото скандальной парочки облетело сеть, «разнесло до неузнаваемости».

Как сообщала Politeka, раздетую Лолиту на пляже перепутали с Волочковой.

Также Politeka писала, что Лолита сорвала собственное выступление, причина поражает.