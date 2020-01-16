С британским принцем Уильямом во время визита в Брэфторд случилось забавное происшествие, он перепутал собственное фото с фото дочери, пишет HELLO!

Во время визита в Брэфторд герцоги Кембриджские Уильям с супругой Кейт Миддлтон случился курьез.

Программой был предусмотрен визит в Khidmat Centr. Чету встречали оригинальным тортом и кексами с фотографиями их и детей.

Принц Уильям остановился на одном из снимков, поскольку не мог понять, чье это фото его в детстве или четырехлетней дочери Шарлотты.

"Это я? Разве это не Шарлотта?" - воскликнул он. Спустя некоторое время принц убедился, что на фото действительно он. "Это невероятно. Это очень похоже на Шарлотту!" - рассмеялся Уильям.

Отметим, что 15 января жители Брэдфорда встретили принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые появились на публики впервые после отказа Меган Маркл и принца Гарри от полномочий.

Пара пообщалась с городской молодежью. Заодно герцоги Кембриджские познакомились с общественным проектом, который призван укрепить связь поколений в Британии.

Во время визита Кейт Миддлтон также рассказала о младшем сыне, принце Луи. Мальчик, которому в апреле исполнится два года, начал говорить ей: "Мама, я держу равновесие". Кейт призналась, что ей очень приятно видеть, как он превращается из ребенка в маленького мальчика.

Ранее мы писали, что фанат королевской семьи Джош Макпалс, рожденный с аутизмом и синдромом Ди Георга, сказал, что отправлял Кейт Миддлтон открытки по случаю рождения каждого из троих ее детей. На это она ответила, что вряд ли станет мамой четырех.

Напомним, что стоит за пугающим знаком Кейт Миддлтон, которая шарахнулась от принца: скандальная правда.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон и принц Уильям угодили в пикантный конфуз: "Боже, даже секунда не прошла...".

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