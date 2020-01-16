Юная Соня охотно рассказала о том, как проводит время с семьей

18-летняя модель и певица Соня Евдокименко, внучка заменитой украинской артистки Софии Ротару, поделилась счастливыми моментами из жизни

Как передает Politeka.net, девушка, известная под сценическим именем Sofia Eve, выложила в своем микроблоге в Инстаграм ролик о том, как она провела выходной (чтобы посмотерть видео, просколльте вниз). В частности, Соня показала, как готовит закуску из орехов, специй и кокосового масла в ожидании гостей. Девушка похвасталась накрытым столом и призналась, что любит, когда дома гости и веселье.

"Добро пожаловать! Я дома, мы в ожидании гостей. Я очень люблю, когда в доме гости, разговоры, приготовление угощений и веселье", - говорит она в кадре.

Также Соня сыграла вместе со старшим братом, 25-летним Анатолием Евдокименко, в интересную игру "Кто наиболее вероятно сделает...". Нужно отвечать на самые разные вопросы, поднимая карточку с именем того или другого участника. К примеру, Соня задала вопрос, кто из них, скорее всего, первым сделает тату. Оба, в итоге, пришли к выводу, что не слишком хотят украшать таким способом свое тело.

Кроме того, Соня показала как после обеда с гостями они с мамой занялись шопингом, а напоследок съездили за город на конюшню. Девушка смело оседлала лошадь.

Комментирующие успели оставить несколько откликов:

"❤️СОНЕЧКА, ГОСТЕЙ НАМ ПОКАЖИ ТОЖЕ 😂 ИНТЕРЕСНО ЖЕ И СОФИЮ МИХАЙЛОВНУ ТОЖЕ С ДЖИММИ ❤️......"

"Вся такая наигранная, искуственная не натуральная. Не хочется смотреть."

Ранее мы сообщали, внучка Ротару восхитила фото с ягодами малины. Красавица предстала в ресторане за столиком. Перед ней стояла тарелка с красной и сочной малиной, она взяла ягоду и даже сложила губки "уточкой" в предвкушении наслаждения от поедания сладкого.

"Малина со сливками))) Боже как же это вкусно!", "Вау,как нежно и вкусно)", "Шикарный белый... Малинки захотелось", "Сонечка сама как ягодка! Большого Вам счастья!", "Какая милота) Красота)", "Красотка - наша,наелась", - комментировали в сети.

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