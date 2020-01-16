24-летняя украинская певица Алина Гросу, которая переехала в Россию, раскрыла правду о том, как в 13 лет ей пришлось сделать нечто нелицеприятное в погоне за славой

В программе "Незабаром" артистка вспомнила период своей жизни, когда вышел в свет скандальный клип на ее песню "Танцуют все". Тогда 13-летняя Алина ошарашила публику, когда предстала облаченной в латекс с головы до пят. Более того, малолетняя Гросу танцевала в окружении накаченных красавчиков в намордниках.

«Садо-мазо малолетней певицы», «А девочка созрела!», - под такими заголовками в СМИ писали о клипе артистки.

Наконец, Гросу решилась рассказать всю правду: кто виноват в том, что она появилась перед объективами в таком брутальном и недетском наряде. Девушка призналась, что сейчас ей очень стыдно за тот клип.

"Это такой кошмар! Мне так стыдно за это! Для 13-летней девочки это был тогда шок-контент, какая-то взрывная волна на пять лет назад и вперед. Но сейчас каждая скачет где-то и непонятно что делает. Почти каждая вторая, а, возможно, и каждая первая где-то в трусах. У меня тоже был такой период когда я думала, что тоже буду органично в этом смотреться", - поделилась Алина.

По словам Гросу, решение о латексе и намордниках принимала не она сама. Алина заявила, что ее заставили в продюсерском центре, занимавшимся ее раскруткой.

«До 15 лет я не сама решала, что мне исполнять. Была очень большая команда людей, которая могла навязать тебе или сказать, что лучше. У них изначально больше опыта. А я такая себе девочка-одуванчик, которая не знала, что лучше делать. При этом я не хочу сказать, что это все виноваты, кроме меня. Я тоже согласилась на это. Мне говорили, это будет скандал, это будет круто», - призналась Гросу.



Ранее мы сообщали, Гросу пошалила в боулинге, похваставшись необъятными шарами. И это после того, как в новогоднем обращении она заявила, что будет стараться поменьше оголяться.

В кадре Алина с экстремально открытым декольте игриво улыбается и спрашивает у фанатов: "А вы чем занимаетесь субботним вечером?))) И кто угадает какой у меня счёт?)) 398 или 498?))"

Напомним, Гросу спустила халат и похвасталась идеальными формами в постели: "Отработала!".

Как сообщала Politeka, наштукатуренная Алина Гросу показала свое достоинство на камеру: "А где муж?".

Также Politeka писала, что знойная Гросу засветила свое достоинство в экстремальном декольте.