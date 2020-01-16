Раскрыта тайна, которую скрывал бывший муж певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов

Подробности рассказали родственники его бывшей жены.

Стоит отметить, что Иванов родом из Белоруссии, а в Россию приехал в 2000-х.

Тогда парень вступил в брак с 65-летней женщиной. Этот союз помог спортсмену получить гражданство. Правда, спустя некоторое время он развелся с пенсионеркой и познакомился с Лолитой.

Журналисты пообщались с родственниками той самой первой жены Иванова. Она была прописана на западе Москвы в районе Раменки. Женщина умерла, а ее двухкомнатную квартиру сдают.

«Ее уже нет в живых, умерла три-четыре года назад. Фактически замужем она была лишь однажды и рассталась с мужем в 1980-м году, развод оформили через три года. А с Дмитрием… Это была помощь хорошему человеку. Не за деньги, просто по доброте», — рассказали родственники женщины.

Бывшая жена заключила с Ивановым брачный договор, чтоб он не мог получить квартиру или машину после развода. Однако его тогда интересовало только гражданство России. Через три месяца он развелся с пенсионеркой.

Ранее гражданство РФ иностранцы получали после трех лет года в браке, но потом было подписано соглашение, которое для граждан Белоруссии сократило этот срок для трех месяцев.

Ситуацию прокомментировал юрист Лолиты

«Думаю, Иванов этим воспользовался. Поэтому сейчас мы будем подавать заявление в Управление по вопросам миграции ГУ МВД Москвы о проведении проверки. Будем надеяться, что правоохранительные органы выяснят, насколько законно им было получено гражданство РФ», —заявил Сергей Жорин, который представляет интересы Лолиты в бракоразводном процессе.

Напомним, летом 2019 года 56-летняя Лолита объявила о разрыве со своим пятым супругом - 44-летним спортсменом Дмитрием Ивановым. Затем появилась информация, что последние пару лет Иванов изменял певице с белоруской Ольгой Кулиевой. При этом любовники действовали крайне нагло: муж Лолиты даже позволял себе вести интимную переписку с возлюбленной с ноутбука жены.

Когда подробности получили огласку, Иванов подал на развод, а Милявская подала в суд заявление о признании их брака фиктивным. Это не устроило мужчину, и в конце 2019 года он подал жалобу на ее иск.

Тот суд Лолита выиграла.

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