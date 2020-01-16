Популярная певица Тина Кароль представила новые кадры, на которых предстала в чувственном и даже нежном образе

Певица очень часто делится с поклонниками не только постановочными снимками и яркими кадрами из фотосессий, но еще и цитатами, размышлениями и важными замечаниями.

Однако в этот раз на странице звезды в социальной сети Инстаграм появился стильный кадр, на котором артистка решила показать себя в невероятном образе, сообщает Politeka.

Так, певица представила трепетное фото, похваставшись женственным кадром.

В этот раз певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала среди множества экзотических бабочек. Тина примерила платье черного цвета и дополнила наряд женственным легким макияжем. Волосы артистка уложила излюбленным образом, мягкими волнами без каких-либо украшений.

Вот что пишут пользователи по поводу увиденного:

«Дива😍❤», «необыкновенная 😻💋✨», «такая неземная. 🤤😻😻😻 очень красиво.», «Примадонна 🌹», «Невероятная❤️», «волшебная💔», «Неймовірна❤️❤️😍💋», «Люблю❤️😍😍😍», «мне нравится просыпаться и видеть такую красоту. 😻😻😻😻», «Волшебноо 😍😍😍», «Нет слов, одни эмоции 😱😻🤤», «Красавица 🤤», «Боже мой Тина ты само волшебство😻😻😻», «Потрясающе😍».

Отметим, что всего днем ранее певица попала в скандал из-за своего выступления. Посреди концерта Тины Кароль зрители начали выходить из зала из-за ее русскоязычных песен.

На сцене львовской Оперы на Старый Новый год звучали русскоязычные песни в исполнении украинской певицы Тины Кароль. Это вызвало возмущение у зрителей. Один из них, львовянин Роман Метельский, опубликовал негативный отзыв в соцсети Facebook.

«Относительно Тины Кароль – здесь я лох. Никогда не следил за ее творчеством и когда друзья подарили билеты на Рождественский концерт – в голове крутились слова песни “Татові слова Україні – це“. Я даже в страшном сне не мог подумать, что на Старый Новый год во Львове на сцене Оперы половина песен будут на русском языке. После третьей такой песни я не выдержал и ушел! До сих пор трясет! Русский мир во Львове!», – отметил на своей странице в ФБ Роман Метельский.

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