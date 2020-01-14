Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская решила порадовать поклонников новым откровенным снимком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на опубликованном снимке певица позирует сидя на стуле в элегантной кофте и платье с вырезом. При этом она эффектно подняла руки, подчеркивая тем самым сочные формы.

Однако украинцы не смогли высказаться – фотографию Мейхер показала у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, 37-летняя украинская певица Надежда Мейхер-Грановская похвасталась отдыхом в солнечной Италии.

Артистка поделилась в Инстаграм кадрами с отдыха. Окружающая природа и уютная обстановка в гостинице настолько сильно впечатлили артистку, что она сравнила полученное удовольстве с "ор*змом" (чтобы посмотреть видео, скролльте вниз).

Надежда поспешила сделать селфи и запечатлеть миг своего счастья. Она предстала в гольфе темного оттенка и пальто такого же цвета. Красотка с минимумом косметики смотрит прямо в объектив и широко улыбается.

Судя по кадрам, домики, в которых расположилась Мейхер-Грановская находятся в живописном уголке Италии: красивая плетеная мебель, деревянная отделка, растения в горшочках и белые стены, - все так и располагает к замечательному времяпрепровождению.

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