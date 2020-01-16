Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая свой отдых заграницей

В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном и даже откровенном виде, пишет Politeka.

Как недавно стало известно, Надя отпрвилась на отдых вместе с коллегой по работе и своим супругом Владимиром Дантесом.

В этот раз на пикантном кадре Надя позирует без верхней части купальника, грудь артистка прикрыла книгой. Сама звезда с улыбкой смотрит куда-то в сторону, загорая при этом на лежаке.

Из одежды на певице лишь черного цвета нижняя часть купальника.

“НИ СЫ. Джен Синсеро. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед”, - подписала новое фото Дорофеева.

Мимо пикантного кадра не прошли мимо и коллеги звезды:

“Да, мы так и поняли”, - пишет певица Даша Астафьева.

А вот потап написал высмеивающий комментарий в ироничной форме: “Ты бы ещё вся голая разделась,скоро в порнухе надо сниматься будет, чему вы учите детей, а Дантесу нравиться что его жена п.....ка ? (Певичка)”.

Не удержалась и его супруга Настя Каменских, отметив, что Надя – «Мала огонь».

Днем ранее певица также показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в одном лишь тоненьком купальнике ярко-розового оттенка.

Так, Надя порадовала поклонников новыми кадрами с отдыха. На новом фото звезда показала, как она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.

«День второй. Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?», — написала Дорофеева под новым постом, заинтриговав поклонников. По мнению многих пользователей, Надя силньо похудела и выглядит уставшей.

Напомним, Дорофеева без штанов засветила лишнее прямо на сцене

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева потрясла прелестями вместе с мамой

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила жаркий вечер без Дантеса