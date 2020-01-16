Певица Анастасия Стоцкая порадовала глаз поклонников в кружевном и просвечивающем наряде

Российская артистка примерила эффектный образ, который, ей очень к лицу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Как известно, ранее Анастасию Стоцкую обсуждали из-за возможных личных отношений с самим Филиппом Киркоровым. И слухи эти периодически угасают, но раздуваются через время с новой силой, при чем поводов для этого немало, но об этом позже...

Так на новом опубликованном фото рыжеволосая рослая и светлоглазая красавица покрасовалась в классическом неброском наряде, вместе с тем, пикантности платью придала кружевная прозрачная сетка в районе декольте и коленей. Артиска немного повернула голову, но при этом взгляд ее устремлен прямо в объектив - яркий макияж и стильная укладка - образ дополнили.

К слову, возвращаясь к теме предполагаемой связи Стоцкой и Киркороваа - недавно в сети появились кадры, на которых запечатлена дочь Анастасии.

Вчера Стоцкая опубликовала фото дочери. "Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь", — оставила комментарий Анастасия.

И, для сравнение, фото Киркорова в детстве:

И фото его детей - Аллы-Виктории и Мартина-Кристина:

Снимок Стоцкой начали активно обсуждать поклонники: "Как же она похожа на Киркорова"; "Очень красивая девочка, но она похожа на своих родителей, а не на Филиппа. С Киркоровым ничего общего"; "Удивительно красивая девочка! Жаль только, что с макияжем, но сходство с поп-королем очевидно"

На одном из шоу Стоцкая сказала: «Людям хочется думать так. Такова психология человека. Мой муж похож на Филиппа, я похожа на Филиппа.

Напомним, Киркоров напугал кардинальной сменой имиджа, таким его еще не видели: "Фантомас разбушевался".

Как сообщала Politeka, Киркоров резко похудел на 40 кг и изменился до неузнаваемости: новые фото поражают.