Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала идеальное тело на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, девушка позирует в ярком красном наряде и очках, эффектно оголив сочные прелести. Уточним, что Котову обнимает ее возлюбленный.

На другом снимке звезда все в том же наряде, она демонстрирует идеальное тело на фоне моря. Однако ее поклонники не смогли высказать мнение об идеальном теле звезды – кадры она выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, поделилась новым снимком с отдыха.

На фото Котова позирует в красном купальнике, который очень сильно обтягивает как сверху, так и снизу. Можно благодаря снимку оценить идеальные формы певицы.ы Один глаз Татьяна прикрыла красным цветком.

"Всегда есть, за что полюбить свою жизнь: за солнце, за вкус соленого моря на губах, за аромат франжипани в воздухе и тепло в глазах любимых", - написала Котова под снимком.

Фанаты оставили несколько комментариев под постом:

"Спасательница Малибу", "Нежная прелесть", "Красотка, фигура огонь", "Супер, Владыка сердец", "Очаровательная красавица", "Загар шикарный", "Бомба", "Заморская русалочка", "Вау, Роскошная", "На заставку поставлю".

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