Как известно, британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о сложении с себя полномочий

Герцоги Сассекские пошли на такие меры после поездки в Канаду на новогодние праздники. Люди были удивлены данным решением: одни критиковали пару, другие же наоборот - встали на ее сторону.

Одним из защитников решения Меган и Гарри стал британский актер Хью Грант. Во время интервью на радиошоу Radio Andy show актер сообщил, что поддерживает решение супругов.

По словам Хью, таблоиды фактически "убили" мать принца Гарри, Диану. Теперь же СМИ "налетели" на его супругу. Как отметил артист, задача Гарри, как мужчины, защитить семью, поэтому он на стороне принца.

Напомним, некоторые британцы уверены, что бывшая актриса Меган Маркл долго плела паутину интриг, чтобы заставить Гарри отказаться от родственников ради нее.

Однако в то же время, сразу несколько инсайдеров сообщили западным изданиям, что это именно Гарри захотел обрести самостоятельность.

Принц уже давно переживает из-за пристального внимания журналистов к его жене. Гарри выступал с заявленим о том, что папарацци сводили с ума его мать, а теперь история повторяется с его женой.

Подтверждением версии об желании проявить самостоятельность является и то, что младший сын Дианы всегда имел вздорный характер.

Ранее мы писали - в британских СМИ сообщается, что герцоги Сассекские уже в 2020 году во второй раз могут стать родителями.

Меган Маркл и принц Гарри всячески скрывают информацию о второй беременности. Но букмекеры утверждают, что королевская пара объявит об этом уже в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что астролог Инна Любимова рассказала - принц Гарри по гороскопу Дева, при этом он экстраверт, но довольно застенчивый. Астролог отмечает, что хоть принц и привык к повышенному вниманию, но вполне вероятно, что это не приносит ему удовольствия. Ему необходима похвала и поддержка.

Кроме того по натальной карте Гарри и Меган нужно работать за границей. У Гарри реализация стоит именно через переезд в другую страну.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.