Официальная версия, почему принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от королевских привилегий и обязанностей –решение стать полностью самостоятельными

Но далеко не все в это верят

Поклонники, которые внимательно следят за королевской семьей уверены, что решение вызнано целой серией скандалов, связанных с Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская попала все поклонники королевской семьи. Британцы уверены, что бывшая актриса долго плела паутину интриг, чтобы заставить Гарри отказаться от родственников ради нее. В то же время, сразу несколько инсайдеров сообщили западным изданиям, что это именно Гарри захотел обрести самостоятельность.

Принц уже давно переживает из-за пристально внимания журналистов к его жене. Несколько месяцев назад он даже подал в суд на одно издание за распространение частной информации о Меган. Тогда герцог Сассекский выступил с резким заявленим о том, что папарацци сводили с ума его мать принцесу Диану, а теперь история повторяется с его избранницей.

«Это явный конфликт между Гарри и Меган с одной стороны и остальными членами королевской семьи — с другой. Последние месяцы Гарри было очень тяжело. Он ненавидел камеры и сходил с ума от скуки на большинстве церемоний и светских вечеринок», — заявил корреспондент Джонни Даймонд, который лично знаком с Гарри.

Подтверждением этой версии является и то, что младший сын Дианы всегда имел вздорный характер. В молодости Гарри даже прозвали «мятежным принцем» за его желание нарушать правила. Так что возлагать всю ответственность за разлад в королевской семье на Меган точно не стоит.

Пару дней назад появились слухи, что Меган и Гарри готовы дать большое интервью на телевидении в том случае, если им не дадут покинуть королевскую семью. Якобы супруги уже обсудили условия сотрудничества с Опрой Уинфри. Разговор должен был пойти о расизме и сексизме, которые процветают в стенах Букингемского дворца.

«Гарри и Меган хотят обсудить то, что происходит в королевской семье. Они оба возмущены тем давлением, что оказывалось на Меган», — рассказывал инсайдер.

Маркл еще до свадьбы боролась за всеобщее равенство, поэтому ее особенно задело пренебрежение со стороны родственников мужа. Разумеется, никаких официальных подтверждений этой гипотезы нет, но и игнорировать факт того, что Меган является единственной темнокожей представительницей королевской семьи тоже не стоит.

В своем заявлении Елизавета II заявила, что очень сильно хочет, чтобы внук остался членом королевской семьи, но поверили ей не все. Дело в том, что за последние два года в прессе то и дело мелькало имя Меган Маркл. Родственники бывшей актрисы распускали о ней неприятные слухи, а хейтеры то и дело возмущались тем, с каким рвением герцогиня Сассекская тратит деньги из бюджета.

Королева несколько раз разговаривала с внуком по поводу поведения его возлюбленной, но результатов эти беседы не принесли. Именно поэтому поклонники предполагают, что Елизавета II могла вынудить Гарри и Меган сделать заявление, дабы отстранить их от посещения важных мероприятий и таким образом спрятать от журналистов.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.