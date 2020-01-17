Меган Маркл и принц Гарри активно готовятся к переезду из Великобритании

Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

Сообщается, что герцоги Сассекские уже уволили персонал, который работал в недавно отремонтированном особняке в Виндзоре.

По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри рассчитали экономку и уборщицу, постоянно работавших в доме. Чтобы сгладить свою "вину", герцоги предоставили им место в одном из королевских дворцов.

В Букингемском дворце настоящий переполох, поскольку действия Меган Маркл и принца Гарри говорит о том, что они не собираются надолго возвращаться в Великобританию.

Сейчас герцог Гарри находится на родине, улаживая дела, связанные с его «отставкой» и выполняя взятые на себя ранее обязательства. Известно, что чемпионат мира по регби может стать последним официальным событием для герцога.

Что касается Меган Маркл, то она до сих пор в Канаде. Как известно, звездная пара тут провели Рождество и встретили Новый год, после чего ненадолго отправились в Великобританию. Спустя три дня Меган Маркл вернулась в Канаду, где ее дожидался 8-месячный сын Арчи.

Близкие Маркл утверждают, что герцогиня смогла вздохнуть свободно и стать самой собой в Канаде.

«Теперь она может делать все, что ей нравится, не нуждаясь в разрешении», - призналась ее подруга и добавила, что жизнь в королевской семье уничтожала душу Меган, и она не хочет, чтобы ее сын Арчи рос в подобном "токсичном окружении".

Ранее мы рассказывали о том, что герцоги Сассекские уготовили королевской семье "сюрприз".

Британские СМИ пишут, что Маркл и Гарри решили прийти на телевизионное интервью Tell-all US, где намерны поведать общественности свою историю.

В то же время многие считают, что это может обернуться катастрофой для британской королевской семьи. Пиарщики, нанятые скандальной Меган Маркл в США, уже ведут переговоры с некоторыми крупными сетями в Штатах и знаменитой Опрой Уинфри.

Также мы рассказывали, что Меган Маркл может стать матерью во второй раз. По информации журналистов, Меган Маркл и принц Гарри всячески скрывают информацию о том, что герцогиня находится в положении.

Букмекеры утверждают, что королевская пара объявит об этом уже в ближайшее время.

"2020 год станет переходным годом для принца Гарри и Меган Маркл после их объявления о том, что они уйдут с постов старших королевских фигур. Ставки указывают на то, что могут быть еще большие новости наряду с объявлением о второй беременности Меган", – озвучил свой прогноз сотрудник конторы Джон Хилл.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.