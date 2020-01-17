Зарицька без сорому показала фото у купальнику, який просвічується

Відома українська співачка Олександра Зарицька, яка є солісткою популярного гурту KAZKA, опублікувала кадри з відпочинку

Про це пише Рoliteka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, KAZKA показала, як виглядає у купальнику. При чому, купальник і волосся зірки було мокре. Вона приголомшливо позує для фото, демонструючи ідеальну засмагу і тату. Співачка доповнила свій образ окулярами і намистом. На фоні, за спиною Зарицької можна побачити пляжний краєвид.

«В рубриці «Саша-блогер». сьогодні топ-3 місць, які треба відвідати на Шрі-Ланці: 1. Океан. І бажано побільше. Моя рекомендація — сідайте в авто або тук-тук і їдьте як найдалі від цивілізації. Я, наприклад, віднайшла свій рай у маленькому селищі Arugambay. 2. Дуже мальовниче містечко в горах Ella з найкращими людьми, водоспадами і чайними плантаціями. 3. Вивчайте культуру і відвідуйте святі місця. Моє місце сили – Buduruwagala Bodisathawa Pilima», – розповіла вона.

Також вона порадила не відвідувати популярні міста для туристів.

«Не їдьте в усім відомі і найпопулярніші міста типу Weligama Або Merissa beach. Якщо хочете побачити справжню Шрі-Ланку – їдьте далі, де немає туристів, знайомтесь з місцевими, вони все розкажуть і покажуть вам. P.S. а також місцеві дуже смачно готують!!!», – поділилася співачка.

У коментарях під фото і відео співачки написали багато коментарів.

«Був на Шрі-Ланці, одне з улюблених місцях для відпочинку. Але якщо виїхати подалі від туристичних місць, то там практично ніхто не розуміє англійську. Тому поспілкуватися з місцевими проблематично.», «Ти диявольськи гарна», «Яка ти класна», «Ти шикарна», «Все гарно і п пристойно», «Кровь с молоком или как говорила моя бабушка <<Нівроку..>>. Круто, удачи🤘✌️👍», «Вау», «Яка красуня», «Дуже цікавий відпочинок, мірю про дивовижні враження», «Тяжко славна», «Гарно виглядаєш», – написали у мережі.

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