Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала, как к ней приходит облегчение

На снимке Машу снимают немного сверху. Она в этот момент меняет обувь, можно предположить, что снимает злосчастные каблуки. Ефросинина в этот раз позировала в черном платье с блестками и открытыми плечами. Телеведущая сидит на стуле и улыбается после того, как сняла каблуки. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что вы знаете про облегчение?", - написала Маша под фото.

Фанаты начали активно комментировать снимок:

"Классные ботинки", "В десяточку", "Облегчение, после двух дней на каблуках на своей свадьбы. Сейчас ума не приложу, как это возможно", "Можно и не то подумать", "Какая вы классная, Машенька", "Маша, вы красавица", "О да, знакомое чувство", "Маша, вы уже в Одессе. Вы же только приехали с отдыха и на следующий день в самолет? Где черпаете силы и волю для перелета", "Это того стоило. Маша, вы были прекрасны, как всегда! Вы украсили наш кинофестиваль".

Ранее мы сообщали, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показалась на публике в легком наряде, что позволило поклонникам увидеть и оценить некоторые достоинства ее фигуры.

Так на свежих опубликованных Машей кадрах буквально чувствуется теплый, если не сказать - жаркий летний бриз. Украинская знаменитость предстала перед объективом в стильной пляжной накидке или халате с "хищным" принтом, ее прелестную головушку украсила шляпа с широкими полями, а также платок - без обуви, улыбающаяся и в стильной солнцезащите Маша выглядела просто супер.

Поклонники поспешили "понежить" знаменитость в комплиментах, пишут, что отдых ей на пользу, она "свежа", "прекрасна", большая модница и вообще "умница на зависть всем врагам".

Напомним, Ефросинина сбросила одежду и сверкнула соблазнительными формами

А еще Politeka писала, что Ефросинина приспустила купальник и показала свое сокровище крупным планом

Также Politeka сообщала, что Ефросинина в пижаме выставила напоказ свое главное богатство



