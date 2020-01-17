Известная украинская телеведущая Катя Осадчая и певица Оля Полякова показались совместно на одном видео

На кадрах Катя показывает Олю и рассказывает, что она накрашенная, а певица нет. Звезды в ролике позируют в футболках. У Поляковой при этом принт с ней самой и большим кокошником. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Оля отметила, что так не честно, что она не накрашенная. Но Катя парировала, что она и так красива и свежая. В этот момент Полякова появилась в кадре крупным планом и выпучила глаза.

"Две именинницы в одном сторисе. День именинника был бы розовым. Нужно праздновать вместе", - написала Осадчая под роликом.

Фанаты не смогли поставить лайки или написать комментарии под видео. Оно было опубликовано в разделе Инстаграма Сторис, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что Полякова на день рождения устроила влажную фотосессию на пляже.

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов необычными и пикантными нарядами, а также демонстрирует экстравагантные сценические костюмы для своих концертов и делится с поклонниками даже редкими «домашними» фото.

Оля похвасталась в этот раз жарким видом на отдыхе. Новое фото, которое она разместила в интернете, сразу взбудоражило поклонников.

Можно заметить, что Полякова отправилась в теплые края и уже успела сделать первые фото на пляже, позируя в черном купальнике. Волосы были распущены и развивались на ветерке, а лицо оказалось без макияжа.

Отметим, певица отправилась на отдых не просто так, а для того, чтобы порадовать себя любимую - сегодня, 17 января, артистка празднует свой день рождения. Звезжа уже показала счастливое, обескуражил цветущим видом на портретном снимке.

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