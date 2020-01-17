Звездная красавица - дочь известного российского композитора и автора многих популярных песен Игоря Крутого Виктория - показала превью своего нового клипа

В видео к премьерной песне Виктории Крутой "Тени" немало пикантных кадров, в том числе, с ее участием. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram старшей из дочерей Игоря Крутого.

Так в представленном артисткой тизере она снялась в роли роковой красотки с оружием в руках. Самым заметным эпизодом в данном видео, по мнению фолловеров певицы, оказалась мини-постельная сцена, где исполнительница тычет оружием в частично раздетого мускулистого парня. После, "голубки" в кадре обнимаются и, судя из увиденного, также целуются.

Поклонникам Виктории такой тизер очень понравился, они пишут в комментариях, что давно ждали от знаменитости "горячих" песни и видео-работы. Кроме того, они отметили отменный внешний вид артистки в клипе - та расхаживала по комнате в полупрозрачной накидке. Правда, некоторые из фолловеров посчитали, что Виктория рядом с таким "модельной внешности" мужчиной выглядит немного "полноватой".

Ранее мы писали о том, что фигуристая брюнетка Виктория Крутая расположилась на фоне праздничных огней - в изумрудном "сияющем" мини-платье. Женщина выглядела бесподобно, правда, некоторые ее поклонники отметили, что, возможно, такой смелый наряд - это немного чересчур для таких пышны форм, как у Виктории.

Другие отметили, что платьице на Виктории сидело отменно и видна ее женственная фигура, что не может не радовать.

Волосы знаменитость распустила, снимок получился типичным новогодним, вместе с тем - очень ярким и привлекающим внимание.

Подписчики отреагировали на такой кадр и ракурс, как мы уже отметили, неоднозначно, пишут, что дама, цитируем "вау, как хороша", и чтобы "не злоупотребляла такими коротенькими нарядами".

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