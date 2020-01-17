Известная украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь похвасталась отдыхом на Кубе со своим женихом экс-вице-премьером Павлом Розенко

На фото Кристина позирует в коротком полосатом платье, кроссовках и очках. Рукой Лебедь делает вид, что отдает честь. Рядом стоит Павел, который обнял за талию телеведущую, а она в этот момент подняла ногу. Розенко был в красной футболке и джинсах. На фоне можно увидеть флаг Кубы, где пара и отдыхает. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На другом снимке Павел и Кристина уже позируют на фоне старых автомобиле. На заднем плане можно увидеть исторические здание, одно из которых смахивает на Капитолий в США, где заседает американский Сенат. Для этого фото Кристина выбрала уже джинсовую юбку и футболку.

Фанаты начали активно комментировать снимки:

"Какие крутые фотки! красавчики", "Сразу фильм вспомнила Грязные танцы: Гаванские ночи, а в клубе там не были? Они очень круто танцуют", "Какие же вы милые. Отдыхаете вы, а радуюсь я)", "Ого, аж прям замотивировали туда слетать, очень хочу теперь".

Ранее мы сообщали, что молодая невеста Розенко показала пятую точку на камеру.

Украинская телеведущая и невеста бывшего вице премьера Павла Розенко, Елена-Кристина Лебедь, показала, как отдыхает.

Девушка разместила в своем Инстаграм новое фото с геолокацией "Куба".

На снимке игривая и веселая Елена-Кристина позировала в красном платье с длинными рукавами.

Телеведущая находилась почти по колено в воде. Приподняв наряд, Лебедь засветила лишнее - упругую ягодицу.

Яркий летний образ завершили крупные очки.

«О боги!!! Без трусов!!!» - прям жду комментов, от тех, кто не в курсе, что такое плавки-бикини

А вообще- доброе солнечное утро", - написала невеста Розенко.

Напомним, молодая любовница Розенко поразила фигурой в леопардовом бикини

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