Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка "Танцев со звездами", показала новый образ на сцене "Голоса страны"

На снимке Анна позирует в стилах, джинсах с ремнём и белой блузой, в которой одно плечо открыто. Дополнила образ Ризатдинова маленькой женской сумочкой. В этот раз гимнастка позировала с распущенными волосами и улыбалась смотря в камеру. Одной рукой Анна взялась за микрофон, а вторую положила на свою талию. На фоне можно увидеть символику шоу "Голос страны". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты начали активно обсуждать снимок:

"Вчера была презентация десятого , юбилейного сезона #голоскраїни 🎙 Посмотрев первый эпизод , могу сказать , что это будет #Бомба 💣 #Разрыв", - написала Ризатдинова под кадром.

Фанаты начали активно обсуждать снимок:

"Очаровательная. Так это уже не Голос, а шоу. Анна, вы красавица", "Очень красивая и открытая", "Анна, вы крутая. Не оставляйте идею открытия своей школы гимнастики, о которой вы неоднократно говорили в интервью. У меня растет невероятная малышка, которая возможно захочет стать вашей участницей".

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На фото Анна позирует в бассейне, а на фоне можно увидеть горы и снег. Можно предположить, что вода с подогревом, раз вокруг лежит снег. Ризатдинова показала себя в одном блестящем купальнике, в котором можно оценить пышные формы гимнастки.

"Друзья опрос ...) Что вы считаете самым привлекательным в девушке?

1. Интеллект

2. Фигура

3. Глаза

4. Грудь

5. Улыбка

6. Ваш вариант ...)", - написала Анна.

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