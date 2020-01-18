Новые кадры знаменитость опубликовала у себя на страничке

Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танцев со звездами" продемонстрировала идеальные формы в синем платье

На кадрах Кухар позировала для фотографа в довольно откровенном синем платье. Екатерина положила руки на талию и крутилась для разных ракурсов. Образ балерина дополнила украшением на шее. В этот раз артистка решила не завязывать волосы в хвост и распустила их. На фоне можно увидеть светоотражатели. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки под кадрами, так как они были опубликованы в сторис.

Но Кухар опубликовала обложку глянцевого журнала, где уже была показана итоговый результат фотосессии.

Фото оценили почти 5 тысяч человек и оставили несколько комментариев:

"Какая же ты красивая!!!", "Ты такая классная. Ты балерина и у тебя берут интервью и теперь ты в журнале. Моя балерина, обожаю тебя. "Очень красивая", Неимоверная", "Муза", "Катюша, как всегда, великолепна", "Магическая, образ крутой", "Фото огонь".

Ранее мы сообщали, что муж Екатерины Кухар рассказал, что творится дома за закрытыми дверями.

Звездная танцевальная пара откровенно поделилась переживаниями, страхами и радостями в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина».

В частности, Александр Стоянов рассказал, как меняются их отношения на работе и дома, ведь они с Катей - коллеги. По его словам, "суровость" жены дома абсолютно исчезает.

«Мы начинаем ругаться на репетиции, потом приходим домой – она становится нежной, ласковой кошечкой, возьми, положи, она там мяукает. Поссориться невозможно», – признался Стоянов.

Напомним, Кухар из "Танцев со звездами" покружила аппетитными "персиками"

А еще Politeka писала, что Кухар из "Танцев со звездами" показала свое достоинство в прозрачном платье

Также Politeka сообщала, что муж Екатерины Кухар показал детей, украинцы не удержались



