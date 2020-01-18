Об этом сообщают российские СМИ.

Так, недавно коллега Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" прокомментировала состояние онкобольной актрисы.

Под статьей очередная "баталия" среди россиян. Пользователи отметили, что каждый день их переживания за больную раком мозга Анастасию возрастают.

"Скользкая, мутная и сильно затянувшаяся ситуация. Очень все странно", "Мне хочется плакать и поцеловать ее в лоб...", – высказались поклонники актрисы.



Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Моей прекрасной няни" внезапно исчезла из больницы. Журналисты выяснили, что популярную артистку Анастасию Заворотнюк, вероятнее всего, выписали из больницы.

По данным журналистов, артистку выписали из клиники, где она проходила лечение и реабилитацию. Сейчас она якобы находится дома.

Как утверждают новостные порталы со ссылкой на источники, врачи отправили Заворотнюк домой, потому что не видят смысла в лечении. Специалисты считают, что она обречена. При этом есть информация, что артистку ждет экспериментальное лечение в США.

Напомним, жуткая новость о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга всколыхнула общество. Согласно последней информации она борется за жизнь. Ее родные отказываются общаться с журналистами и как-то комментировать состояние знаменитости, что рождает множество слухов.

Напомним, больную раком Заворотнюк настигла новая беда

А еще Politeka писала, что родные больной раком Заворотнюк ошарашили заявлением

Также Politeka сообщала, что появились кадры счастливой Заворотнюк с любовником под новогодней елкой



