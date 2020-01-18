Под статьей очередная "баталия" среди россиян. Пользователи отметили, что каждый день их переживания за больную раком мозга Анастасию возрастают.
"Скользкая, мутная и сильно затянувшаяся ситуация. Очень все странно", "Мне хочется плакать и поцеловать ее в лоб...", – высказались поклонники актрисы.
Ранее мы рассказывали о том, что звезда "Моей прекрасной няни" внезапно исчезла из больницы. Журналисты выяснили, что популярную артистку Анастасию Заворотнюк, вероятнее всего, выписали из больницы.
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По данным журналистов, артистку выписали из клиники, где она проходила лечение и реабилитацию. Сейчас она якобы находится дома.
Как утверждают новостные порталы со ссылкой на источники, врачи отправили Заворотнюк домой, потому что не видят смысла в лечении. Специалисты считают, что она обречена. При этом есть информация, что артистку ждет экспериментальное лечение в США.
Напомним, жуткая новость о том, что у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга всколыхнула общество. Согласно последней информации она борется за жизнь. Ее родные отказываются общаться с журналистами и как-то комментировать состояние знаменитости, что рождает множество слухов.
Напомним, больную раком Заворотнюк настигла новая беда
А еще Politeka писала, что родные больной раком Заворотнюк ошарашили заявлением
Также Politeka сообщала, что появились кадры счастливой Заворотнюк с любовником под новогодней елкой