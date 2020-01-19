Российская балерина Анастасия Волочкова провела отдых в Таиланде

Звезда размещала по несколько публикаций в день, хвастаясь времяпрепровождением на курорте, пишет Рoliteka.net. За свои посты звезда получала неоднозначную реакцию пользователей, многие оскорбили звезду, обсуждали внешность и писали прочие неприличные сообщения. Вероятно, поэтому, Волочкова решила закрыть возможность оставлять комментариии.

Сейчас артистка также продолжает делиться снимками с отдыха, но уже, наверно, более спокойно.

Так, на одном из последних снимков Настя позировала в зеленом платье с откровенным декольте. Грудь балерины едва не вываливалась из столь большого выреза.

На платье имелся пояс, который подчеркнул талию звезды. Завершила образ знаменитости соломенная шляпка и другие аксессуары.

Легкий макияж с бледными глазами смотрелся естественно. Анастасия смотрела в камеру и улыбалась. В общем, такую красоту не описать словами.

Рядом с ней можно разглядеть зеленые деревья, свойственные тем краям.

"А в моем сердце всегда весна.😊", - подписала снимок знаменитость.

За 40 минут пост балерины собрал более 1000 лайков.

Напомним, на одном из других фото артистка позировала в длинном платье с очень глубоким декольте с переплетом. Из-под платья была видна грудь звезды, а длинный разрез наряда приоткрыл ее ножку.

Настя надела ковбойскую шляпу, позируя, видимо, на веранде. Завершает ее образ легкий макияж и красивый загар.

"Спасибо всем, кто сделал мой отдых на Пхукете незабываемым! 😊🌴🙏", - написала балерина.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова сфотографировалась демонстрируя свой фирменный шпагат. В розовом раздельном купальнике звезда сети выпятила все свои женские "прелести". Расставив ноги, она еще игриво улыбнулась, белокурую голову артистки украсила ковбойская шляпа.

«Такой купальник …🌺😉 И шпагат в нем краше и интереснее в таких пейзажах апартаментов..😊», - оставила она подпись под фото.

Напомним также, что Волочкова позировала на фоне моря, принеся при этом с собой пластиковую елку. На голове балерины красовалась шапочка в стиле деда Мороза.

Напомним, Волочкова взорвала видом в купальниках и шпагатах: топ ярких фото звезды в Таиланде.

Как сообщала Politeka, развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя.

Также Politeka писала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.