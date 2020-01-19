Российская балерина Анастасия Волочкова провела отдых в Таиланде
Звезда размещала по несколько публикаций в день, хвастаясь времяпрепровождением на курорте, пишет Рoliteka.net. За свои посты звезда получала неоднозначную реакцию пользователей, многие оскорбили звезду, обсуждали внешность и писали прочие неприличные сообщения. Вероятно, поэтому, Волочкова решила закрыть возможность оставлять комментариии.
Сейчас артистка также продолжает делиться снимками с отдыха, но уже, наверно, более спокойно.
Так, на одном из последних снимков Настя позировала в зеленом платье с откровенным декольте. Грудь балерины едва не вываливалась из столь большого выреза.
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На платье имелся пояс, который подчеркнул талию звезды. Завершила образ знаменитости соломенная шляпка и другие аксессуары.
Легкий макияж с бледными глазами смотрелся естественно. Анастасия смотрела в камеру и улыбалась. В общем, такую красоту не описать словами.
Рядом с ней можно разглядеть зеленые деревья, свойственные тем краям.
"А в моем сердце всегда весна.😊", - подписала снимок знаменитость.
За 40 минут пост балерины собрал более 1000 лайков.
Напомним, на одном из других фото артистка позировала в длинном платье с очень глубоким декольте с переплетом. Из-под платья была видна грудь звезды, а длинный разрез наряда приоткрыл ее ножку.
Настя надела ковбойскую шляпу, позируя, видимо, на веранде. Завершает ее образ легкий макияж и красивый загар.
"Спасибо всем, кто сделал мой отдых на Пхукете незабываемым! 😊🌴🙏", - написала балерина.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова сфотографировалась демонстрируя свой фирменный шпагат. В розовом раздельном купальнике звезда сети выпятила все свои женские "прелести". Расставив ноги, она еще игриво улыбнулась, белокурую голову артистки украсила ковбойская шляпа.
«Такой купальник …🌺😉 И шпагат в нем краше и интереснее в таких пейзажах апартаментов..😊», - оставила она подпись под фото.
Напомним также, что Волочкова позировала на фоне моря, принеся при этом с собой пластиковую елку. На голове балерины красовалась шапочка в стиле деда Мороза.
Напомним, Волочкова взорвала видом в купальниках и шпагатах: топ ярких фото звезды в Таиланде.
Как сообщала Politeka, развратная Волочкова в откровенном платье превзошла саму себя.
Также Politeka писала, что скандальная Волочкова ошарашила внешностью в ванной.