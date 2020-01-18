Скандальная российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак отдыхает с мужем и сыном на Мальдивах.

На острова она отправилась почти сразу после отдыха в Куршавеле, где она с семьей каталась на лыжах. Фотографии с мальдивскими пейзажами звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.

Собчак показала видео виллы, в которой она остановилась вместе с новым мужем Константином Богомоловым и сыном от первого мужа Максима Виторгана – Платоном. Вместе с парой на отдых отправились их друзья, в том числе известная российская певица Глюкоза.

Фанаты, комментируя фото с отдыха Собчак и вспоминая ее историю о расстройстве желудка в Альпах, отметили: "Куршавельский ср*ч пошел на пользу!".

Отметим, что на отдыхе в этом году Собчак и Богомолов разошлись не на шутку, потратив большие деньги на аренду апартаментов. Как посчитали журналисты, постновогодние каникулы пары обходятся в такую сумму, что на эти деньги можно было бы купить хорошую квартиру в Москве.

Например, на отдых в Куршавель Собчак с семьей летела на частном самолете. А аренда виллы на Мальдивах обходится паре не менее 25 000 долларов в день.А ведь они проведут там по меньшей мере неделю. Стоит отметить, что вилла, на которой поселились Собчак и Богомолов, действительно впечатляет. Там есть практически все, что нужно для идеального отдых: детская площадка, сауна, теннисный корт, винный бар, собственный бассейн и джакузи. Сама вилла двухэтажная. Вероятно, Собчак остановилась там вместе со своими друзьями.

Кстати, сам режиссер фотографии с отдыха не публикует. Последние снимки, которые появились на его странице в Инстаграм, это фото со Дня рождения актрисы Ренаты Литвиновой. Как известно, в этот день артистка попала в ДТП, когда прогуливалась в центре Москвы.

Напомним, что бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына: «Всю ночь с…».

Как сообщала Politeka, Собчак выставила аппетитные формы напоказ в необычной позе: «У Волочковой лучше».

Также Politeka писала, что Собчак в Куршевеле догнало стыдное проклятие, о таком не рассказывают.