Украинская певица Алина Гросу опубликовала уютные фото в своем Инстаграм

Звезда позировала в новогодней локации на кровате, пишет Politeka.net. На артистке: уютный черный свитер с белой аппликацией и обтягивающие брюки.

Звезда мило улыбается или пристально смотрит в камеру, сидя либо лежа на кровати.

Легкий макияж лишь подчеркнул натуральную красоту украинской знаменитости, а высокий хвостик с кудрявыми волосами добавил образу некого кокетства.

Стоит отметить, на Гросу также можно заметить различные украшения и темный маникюр.

"Новая жизнь... новый год🥰🥰🥰 Столько новых прекрасных мгновений он мне уже подарил❤️ безумно счастлива 🤗🤗🤗 22 снимаю новое #lyricvideo :) жду...жду.ждууууу и безумно волнуюсь🤪🤪🤪 надеюсь, вам зайдёт:)... P.s. Вы заметили, что я стала чаще улыбаться?)))) есть один маааааааленький секрет:))))", - подписала снимки звезда.

За 12 минут пост артистки собрал более 3000 лайков и много комментариев. Некоторые стали гадать, что же за секрет скрывает Алина.

"ТЫ беременна", "Алиночка, какая же Вы красивая 💜💛", "Красавица", "Ты беременна?)", "Очень красивая)))))🤩😊", "Красива-красива", " 😍👍👍 как всегда великолепна ⭐", "Все фото красивые 😍👍", "Очень красивая,хоть я уже и старый, но очень люблю ваши песни", "Красотка💐💐💐", "Очень красивая! 😘😘😘", "Красивые фотографии 😍😍😍", "Вы в положении??? Очень рада за вас, если это так", "Ааа какая красивая ❤️😍", "Наверное это новая маленькая жизнь в тебе🤔🤗🤗🤗", "♥ ️ ♥ ️ ты невероятная 😅😅😅😘 возможно ты ждешь маленького ангела 💓?", "Беременность😍🙏", "Няшка👍💯🌹", "Пополнение в семье", - написали пользователи сети.

Напомним, в программе "Незабаром" артистка вспомнила период своей жизни, когда вышел в свет скандальный клип на ее песню "Танцуют все". Тогда 13-летняя Алина ошарашила публику, когда предстала облаченной в латекс.

Девушка призналась, что сейчас ей очень стыдно за тот клип.

По словам Гросу, решение о латексе и намордниках принимала не она сама. Алина заявила, что ее заставили в продюсерском центре.

Напомним, Гросу спустила халат и похвасталась идеальными формами в постели: "Отработала!".

Как сообщала Politeka, наштукатуренная Алина Гросу показала свое достоинство на камеру: "А где муж?".

Также Politeka писала, что знойная Гросу засветила свое достоинство в экстремальном декольте.