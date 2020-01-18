Модель предстала перед поклонниками в необычном свете

Внучка украинской звезды Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко, похвасталась красивым личиком

На страницы внучки Ротару появилась фотография, на которой девушка смотрит в камеру, приоткрыв губы, пишет Politeka.net.

Красотка позирует в дутой черной куртке, которая блестит на свете. Соня не до конца застегнула куртку, укрыв шею волосами: "Ого, такие они длинные".

На модели интересный макияж с акцентом на веки украшенные желтыми тенями. На лице выделяются скулы.

Непонятно, где позирует внучка звезды. Стоит отметить, что необычное фото дополняет зеленый свет, который падает на лицо Сони.

"Законный иностранец", - подписала фото певица.

За 50 минут пост Евдокименко собрал почти 700 лайков и немного комментариев.

"София, ты 😍", "Ты внешне очень красивая. Значит внутри надо настолько быть сильнее ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где учится в престижном художественном и дизайнерском колледже - в Школе дизайна Парсонс.

Квартира с видом на Парк-авеню, где живет девушка, хорошо обставлена.

София является дочерью сына Ротару, предпринимателя Руслана Евдокименко. Певица родила от единственного мужа, народного артиста Анатолия Евдокиманко в 1970 году.

Ранее мы писали, что Соня Евдокименко, известная под сценическим именем Sofia Eve, выложила в своем Инстаграм ролик о том, как она провела выходной.

В частности, Соня показала, как готовит закуску из орехов, специй и кокосового масла в ожидании гостей. Девушка похвасталась накрытым столом и призналась, что любит, когда дома гости и веселье.

Напомним также, что Соня позировала верхом на лошади. Евдокименко основательно подготовилась к езде на коне, ведь надела всю необходимую амуницию. После этого Соня показала, как ездит на лошади. Видно было только гриву животного.

Снимок и короткий ролик Соня опубликовала в сторис, поэтому посмотреть, как отреагировали ее поклонники не удалось.

Ранее сообщалось, что внучка Ротару поделилась новым фото, как она проводит время в Париже

На снимке знаменитость позирует в белом свитере, а в руке держит малину. При этом София сделала губки "уточкой".

Напомним, внучка Ротару взбудоражила аппетитным фото с клубничкой

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