Внучка украинской звезды Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко, похвасталась красивым личиком
На страницы внучки Ротару появилась фотография, на которой девушка смотрит в камеру, приоткрыв губы, пишет Politeka.net.
Красотка позирует в дутой черной куртке, которая блестит на свете. Соня не до конца застегнула куртку, укрыв шею волосами: "Ого, такие они длинные".
На модели интересный макияж с акцентом на веки украшенные желтыми тенями. На лице выделяются скулы.
Непонятно, где позирует внучка звезды. Стоит отметить, что необычное фото дополняет зеленый свет, который падает на лицо Сони.
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"Законный иностранец", - подписала фото певица.
За 50 минут пост Евдокименко собрал почти 700 лайков и немного комментариев.
"София, ты 😍", "Ты внешне очень красивая. Значит внутри надо настолько быть сильнее ❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Соня Евдокименко живет в Нью-Йорке, где учится в престижном художественном и дизайнерском колледже - в Школе дизайна Парсонс.
Квартира с видом на Парк-авеню, где живет девушка, хорошо обставлена.
София является дочерью сына Ротару, предпринимателя Руслана Евдокименко. Певица родила от единственного мужа, народного артиста Анатолия Евдокиманко в 1970 году.
Ранее мы писали, что Соня Евдокименко, известная под сценическим именем Sofia Eve, выложила в своем Инстаграм ролик о том, как она провела выходной.
В частности, Соня показала, как готовит закуску из орехов, специй и кокосового масла в ожидании гостей. Девушка похвасталась накрытым столом и призналась, что любит, когда дома гости и веселье.
Напомним также, что Соня позировала верхом на лошади. Евдокименко основательно подготовилась к езде на коне, ведь надела всю необходимую амуницию. После этого Соня показала, как ездит на лошади. Видно было только гриву животного.
Снимок и короткий ролик Соня опубликовала в сторис, поэтому посмотреть, как отреагировали ее поклонники не удалось.
Ранее сообщалось, что внучка Ротару поделилась новым фото, как она проводит время в Париже
На снимке знаменитость позирует в белом свитере, а в руке держит малину. При этом София сделала губки "уточкой".
Напомним, внучка Ротару взбудоражила аппетитным фото с клубничкой
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