29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, показала, как развлекалась со своим женихом, экс-вице-приемьером Павлом Розенко, на Кубе

Как передает Politeka.net, девушка выложила в своем микроблоге в Инстаграм несколько снимком с отдыха за границей. Рыжая бестия не стесняется прявлять на публике чувства к жениху. На одном из кадров она запрыгнула ему на спину прямо на улице. Судя по счастливому выражению лица Розенко, его все устраивало.

На другом кадре Елена-Кристина взбудоражила поклонников, "щупая" оригинально выполненный памятник. Девушка дотронулась ладонями к "пятой точке" одного из фрагментов изваяния. При этом ведущая, судя по ее улыбке, сама пришла в восторг от такого безумства.

"Ещё немного Кубы🥰🌊🏖 И загадка: кто отгадает - лайк 👍 и подписка ❇️ ЧТО НА ФОТО 5?😘😘😘", - подписала кадры украинская звезда.

Кстати, насчет загадки, это она об этом фото (см. ниже).

Комментирующие принялись угадывать, что же это за "монстр". Большинство сошлись на том, что это старинный почтовый ящик.

"Это почтовый ящик )) очевидно же 🤗🤗🤗"

"Банкомат🤣"

"Все фотки очень яркие 👍😊"

"Тростиночка наша😍"

"На фото 5 - уста Правды. Засунешь туда ладонь и тебя опрашивают. По легенде, если ты соврёшь, уста сомкнуться, отрезав кусок руки"

Ранее мы сообщали, Елена-Кристина эпатировала публику, показав свои прелести в коротеньком платье. Она задрала ногу, будто собираясь взобраться на Розенко. Тот, на удивление, просто стоял и улыбался, не замечая выходки невесты.

"Какие крутые фотки! красавчики", "Сразу фильм вспомнила Грязные танцы: Гаванские ночи, а в клубе там не были? Они очень круто танцуют", "Какие же вы милые. Отдыхаете вы, а радуюсь я)", "Ого, аж прям замотивировали туда слетать, очень хочу теперь", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, телеведущая похвасталась стройной фигурой в бикини леопардового цвета. Она позировала лежа, подняв руки с камерой вверх.

Напомним, молодая любовница Розенко поразила фигурой в леопардовом бикини

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