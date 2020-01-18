Египетский курортный городок Шарм-эль-Шейх притягивает украинских звезд, как магнит

Не осталась в стороне и бывшая невеста украинского певца Виталия Козловского Рамина Эсхакзай. Красотка спаковала чемоданы и отправилась поближе к Красному морю, передает Politeka.

В своем Инстаграме девушка делится с подписчиками снимками с отдыха и рассказывает, как проводит время. Так, совсем недавно Рамина опубликовала фотографию, на которой позирует в темном в цветы в купальнике, выгодно подчеркивающем фигуру красавицы, и солнцезащитных очках.

«Пришлось добавить максимум зернистости, чтобы скрыть мурахи по коже. К слову, о погоде в #egypt , у нас было +20-22, ночью +13 брррр», – подписала она кадр.

«Красивая фигура, и вы красотка», «Фигура - куколка! И купальник клёвый, очень подчёркивает достоинства красивой фигуры», – отмечают пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что во время отдыха в Египте девушка покалечилась. В сети она выложила снимок, на котором изображена в коляске и с гипсом.

Рамина добавила, чтобы завистники особо не радовались, что она лежит на отдыхе с костылем и в гипсе. В таком виде теперь к ней еще больше внимания и ее носят на руках. Также она заключила, что не будет делиться с людьми своей жизнью, так как это для нее плохо заканчивается.

Мы также писали, что экс-участница шоу «Холостяк», создательница YouTube-канала «Ходят слухи» Рамина Эсхакзай рассказала об изменах бывшего возлюбленного Виталия Козловского. По словам девушки, певец якобы параллельно крутил роман со своим директором Юлией Бакуменко. А отношения с Раминой певец завел, так как пара хорошо смотрелась вместе.

Напомним, экс-невеста Козловского едва удержала прелести в тесном наряде.

Также Politeka писала, что бывшая девушка Козловского рассказала об изменах певца.

А еще Politeka писала, что Рамина Эсхакзай выдала всю правду об экс- возлюбленном.