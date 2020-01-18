Популярная украинская модель и ведущая проекта «Топ-модель по-украински» Алла Костромичева задрала платье и показала идеальный вид



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Трусы на мне. Все под контролем», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Костромичева позирует в длинном платье и элегантной шляпе. При этом платье девушка красиво задрала, выставив напоказ главную гордость – длинные и красивые ноги. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Очень хочу побольше таких фоток», «вы очень красивая», «завораживает», «какая красота», «невероятная!», «Алла, Вы девушка с отличным чувством юмора», «во-первых – это красиво…», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алла Костромичева рассказала в ролике о проблемах с голосом

Алла в этот раз позировала в легкой одежде и со шляпой на голове. На фоне видно пальмы и можно предположить, что Костромичева на отдыхе.

"Мои зайчики, вы завалили мне директ, я чувствую себя хорошо, просто у меня после перелета пропал голос и я разговариваю как старая "девушка легкой профессии". Могу подрабатывать в "Оказании интимных услуг" по телефону, если кому-то интересно, то пишите или набирайте", - сказала Алла в сторис.

Фанаты не смогли ничего ответить модели. Ролик был опубликован в сторис, где такая функция отсутствует.

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