Влиятельный британский журнал The Economist опубликовал статью, в которой оценил последствия скандала в королевской семье, передает Politek.net

В The Economist опубликована статья с говорящей иллюстрацией. На ней рядом, с одним из отцов социализма и ярым противником монархии, Карлом Марксом “красуются” портреты принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Чета “бунтарей” не только добровольно утратит титулы, но подрывает стабильность монархии не меньше идей Маркса. Более того, они представляют собой самую крупную угрозу для британской монархии за последние 150 лет.

Маркса автор показывает как человека, который предрек крах феодализма из-за прихода капитализма. В тоже время в книге "Английская Конституция" (1867 г.) другой экономист и философ Уолтер Бэджет пояснил, почему монархия устояла под давлением капитализма.

Дело в том, что в ее британской форме она лишь укрепляла капитализм, скрепляя словно клеем разные слои общества. Корона придавала некий романтический, идеалистический ореол в сложную тоскливую жизнь британцев.

Последнии события, считают в издании, могут разрушить устоявшийся порядок дел. В таком случае, слова Маркса окажутся пророческими, и монархия может быть повержена.

Напомним, что Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не смогут использовать свои титулы после того, как переедут в Канаду. Британцы разделились в отношении к бунту принца и его жены. Так, актер Хью Грант считает, что таблоиды фактически "убили" мать принца Гарри, Диану. Теперь СМИ нещадно атакуют его супругу.

Другие же британцы обвиняют Маркл, что она плела интриги для подрыва монархии.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.