34-летняя певица Татьяна Котова, бывшая участница группы ВИА Гра, покорила сеть накачанным телом на фоне лазурного океана

Как передает Politeka.net, артистка поделилась в своем микроблоге в Инстаграм свежим снимком, на котором предстала в синем купальнике на краю бассейна. Певица выгнулась в соблазнительной позе, вытянув ножку вперед и поиграв одной рукой с волосами, в другой руке она держит бокал с напитком. Рельефные мышцы, плоский животик и страстный вид Котовой никого не оставят равнодушным.

К сожалению, по словам артистки, ее новогодний отпуск на Мальдивах завершается, но на память она оставила много подобных восхитительных снимков.

"Очень жалко уезжать отсюда 😿😻 Если рай на земле существует, то он здесь, и подтверждение тому – все мои сторис в эти дни 💙 Спасибо, что смотрите, я желаю всем оказаться здесь и получить необыкновенные эмоции от красоты и гармонии 🌊 ☀ Ведь всё, ради чего мы живем – это набор эмоций и чувств друг к другу и к этому миру 🧡🧡🧡 #heritanceaarah #heritancehotelsandresorts", - написала в соцсети Татьяна.

Комментирующие сравнили Котову с богиней. Мимо фото с ее роскошными формами пройти безучастно невозможно.

"Если богини существуют, то это ты😍"

"Вы тоже очень гармоничны, как этот райский уголок!👍😍"

"Привет Таня 😀 Жаль конечно, что ты уже не свободна в плане отношений 😔 Но я всё равно буду надеяться, что рано или поздно мы будем вместе🤗"

"Офигенное, натренированное тело."

"Танечка, ты супер. Фигура мечта. 👍👍💋💋😍😍🔥🔥"

"Как можно быть такой сексуальной всегда, такой яркой и горячей 🔥"

"Какой пейзаж!!! Желаю зарядиться с полна положительной энергией, светом и теплом солнца!!!👍"

Ранее мы сообщали, Котова похвасталась сочными "дыньками" в красном топе с экстремальным декольте. Она поделилась кадрами в "сториз". Таня сложила губы, как для поцелуя, и потрясла на камеру завидными прелестями.

Напомним, знойная блондинка из ВИА Гры еле удержала свои "персики" в жарком топе

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