Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Квартала 95", показала новое фото в черном платье

Марта в этот раз позировала напротив входа в ресторан в черном платье. Она немного пригнулась от смеха и взялась за живот. Адамчук позировала в черном платье с открытой спиной, а образ дополнила большими серьгами, которые доставали до плечей. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить более 200 положительных отметок фото. Также один подписчик написал, что Марта очень красиво выглядит.

Ранее мы сообщали, что известная украинская артистка Марта Адамчук, ставшая популярной благодаря выступлениям "Квартала 95", поделилась новым фото на фоне винного погреба.

Марта в этот раз позировала в черном платье с открытой спиной. Образ Адамчук дополнила внушительными сережками. Артистка повернулась спиной к фотографу и можно оценить пятую точку Марты. На фоне видны полки с различными винами. Фото получилось интересным и загадочным.

Фанаты успели поставить несколько сотен лайков за сорок минут. Также они написали множество комментариев:

"Новый год - новая я", "Вам безумно идет", "Моника Белуччи", "Очень идет", "Роскошная", "Обнимаю".

Сообщалось, что звезда "Квартал 95" взбудоражила пикантным образом в свадебном платье.

В этот раз Марта Адамчук восхитила чувственным и нежным фото. Звезда предстала перед поклонниками с ярким макияжем и украшениями. При этом артистка позировала в тонком платье черного цвета, засветив при этом голую спину. Аккуратно собранные волосы придали изящности Марте. При этом видно, что девушка позировала в хорошем настроении - она едва задорно улыбается, придавая образу чувственности.

Напомним, звезда "Квартала 95" покрутила роскошными формами на камеру

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