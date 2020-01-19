Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая стала популярной благодаря проекту "Орел и Решка", показала снимки из Буковели

На фото Никитюк позирует в лыжном костюме и специальной защитной маске, которую подняла выше глаз. Знаменитость решила не завязывать волосы в хвост. Леся немного выгнулась в бок и оперлась об ограждение. На втором снимке звезда уже смотрит вниз и при этом улыбается. На третьем фото Леся позировала более серьезно. На фоне можно увидеть снег и лес. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сама не умеет кататься и мне не дает", "Не успела стать на лыжи, уже упала", "Мальчик, не проезжай между ног", "Это же Леся, давай я ее на борде собью, а ты снимешь сторис", - подписала цитатами Леся фотографии.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под снимками:

"Шикарная Леди. Когда прикольчики свои выражает на понятном для юмора языке", "Красавица", "Просто прелесть", "Так палкой его", "А что ты хотела", "Леся, ты молодец. Я тоже через это прошла", " У лыжников преимущество - палки".

Ранее мы сообщали, что игривая Никитюк превратилась в горячую Снегурочку.

Телеведущая Леся Никитюк стала исключением из общей массы, решив устроить себе по-настоящему зимний отдых. Так, украинская телеведущая отправилась покорять склоны на горнолыжный украинский курорт Буковель.

Яркими кадрами с заснеженных гор Леся поделилась на своей странице в блоге Instagram. Звезда запечатлена в красной шубе Санта Клауса и черном лыжном костюме, а также новогодней шапочке с белым помпоном. Сверху на шапочке надеты специальные лыжные очки.

Сообщалось, что Никитюк похвасталась видом после горячей тренировки в спортзале.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.

Так, недавно знаменитость похвасталась в разделе Стори образом, сделанным специально для съемок шоу "Кто против блондинок". А сегодня артистка показала небольшое видео, сделанное в приложении "Тик-Ток".

Напомним, Никитюк с Поляковой залезли на стол и ошарашили пикантной выходкой

А еще Politeka сообщала, что Никитюк оказалась в снежном сугробе, едва не потеряв одежду

Также Politeka писала, что Никитюк расстегнула куртку и устроила горячую фотосессию в горах



