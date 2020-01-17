Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, ставшая популярной благодаря проекту "Орел и Решка", показала новый снимки с отдыха

На первом фото Леся делает селфи и показала себя с маской на голове и расстегнутой куртке. В руках можно увидеть палки для катания на лыжах, а на фоне горы, к слову, практически без снега. На втором снимке телеведущую уже фотографирует кто-то другой на фоне домика, под которым видны запасы дров. Крыша практически без снега, но земля полностью покрыта им. В этот раз Никитюк отправилась в Буковель на отдых, о чем указано в подписи к фото. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты за несколько часов успели поставить более 70 тысяч лайков. Также они написали множество комментариев:

"По красным давай", "Красавица", "Вы на этом фото нереально красивая, Леся", "Леся, какая ты красивая", "Хорошего отдыха", "Леся, я там была, там нереально красиво", "Класс, мы тоже сегодня приехали в Буковель. Все. Теперь буду искать тебя среди толпы лыжников, чтобы сделать такое же крутое совместное селфи. Хорошего отдыха".

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Никитюк показала, как позировала перед камерой, стоя у зеркала. Сама звезда одета в довольно короткое вязаное платье с рукавами темно-синего оттенка. Этот наряд подчеркнул идеальную талию звезды. Волосы артистки же остались распущены и красиво уложены, а на ее лице нет макияжа.

В подписи к фото Леся написала: "Вышла я такая "телочка", а на дворе 3 часа дня. И я подумала… Это же если так каждый день, то дети от голода умрут, а муж разведется. И как те женщины все успевают".

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное, всячески нахваливая артистку.

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