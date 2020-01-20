Российский певец Сергей Лазарев отгородился от публики

Недавно артист отписался ото всех в Инстаграме и закрыл комментарии к своим постам, пишет Рoliteka.net.

По словам звезды, соцсети стали занимать у него слишком много времени, а читать комментарии - не всегда приносит ему удовольствие, ведь среди пользователей сети есть ненавистники, которые не упускают момента написать гадости.

Спустя несколько дней после громкого заявления, певец опубликовал фотографии и показал, что с ним случилось после своеобразного бегства от поклонников и звездных коллег.

На новых кадрах Лазарев позировал в футболке, шортах и кроссовках в ярком цвете. Лазарев позировал, идущим по дороге, а также, что на высоте. Певец любовался видами - голубым небом и горами.

"Путь на вершину всегда не прост...", - подписал один из кадров певец и написал в слудующем посте: "Поднявшись на вершину, всегда есть риск упасть... но кто не рискует, тот...".

Оба поста получили окло 300 тысяч лайков.

Напомним, Лазарев также раскритиковал «культ» лайков в Инстаграме, отметив, что жить ради одобрения других людей неправильно. По его словам, он просто хочет жить своей жизнью.

Певец добавил, что продолжит обновлять свои соцсети, однако для обратной связи с поклонниками будет использовать только концерты.

Ранее мы писали, что Лазарев не любит афишировать свою семейную жизнь. Широкая общественность до сих пор гадает, кто родил его детей.

Недавно в сети появилось новогоднее фото Лазарева, который стоит у елки с Полиной Гагариной и детьми. Многие даже не сразу разобрались, что это фотошоп.

В то же время, фанатам Лазарева, судя по комментариям, фото очень понравилось.

Напомним также, что Сергей Лазарев решил прихвастнуть новым "проектом" и звездной компанией.

На фото певец показал свою "шведскую семью" - предстал на фото с Екатериной Варнавой - комиком, Полиной Гагариной - певицей.

Поклонники написали Сергею Лазареву о его красоте и талантах - артист и ко презентовали, заочно, совместное выступление. Некоторые, правда, отметили, что Сергей немного постарел.

Напомним, Лазарев жестко прошелся по звездной любовнице, которая лишилась груди: "Никогда не нравились...".

Как сообщала Politeka, трагедия у любовницы Лазарева: звезда навсегда попрощалась с грудью, хирург рассказала все.

Также Politeka писала, что любовница Лазарева осталась без груди после страшной операции: последние фото до несчастья.