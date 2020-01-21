Украинская певица Анастасия Кумейко (DJ NANA), бывшая солистка группы Nikita, предстала перед поклонниками в откровенной позе

Звезда в свитере и белых шортах предстала в необычной локации, пишет Рoliteka.net. Кумейко находилась в белой комнате возле окна.

Девушка присела на табуретку, расставив ноги. Кроме описанного свиттера и шорт на певице обуты длинные сапоги на каблуках.

Анастасия посмотрела в камеру, приподняв подбородок. Макияж с акцентом на глаза придал образу обворожительности. А "зализанные" волосы смотрелись на украинской знаменитости великолепно.

Завершил образ светлый маникюр.

"Кто тут у нас сидит и листает ленту в ожидании, что ему кто-то напишет? 😉", - поинтеесовалась Кумейко.

За 40 минут пост звезд собрал более 1000 лайков и много комменнтариев.

"Первый👍 лучшая!!", "Классные сапожки и свитер.👌😉", "Такие фото вдохновляют как и в клипе "авокадо"🔥🔥💗💗", "Вот это-ЙОГА!!", "🤔 Долго Вас пришлось ждать. Но всё равно приятно 😂💐", "Невероятная💙", "Как всегда божественно выглядите 👍👍👍🔥🔥🔥🔥", "Дайте две, !пожалуйста", "Красота🤩😍", "Я сижу и пишу тебе ... что-то ... что-то вроде 💝❤️", "И никто не пишет", "Ох, и красивая", "Только "не двигайте тубаретками"😀", "Вау", "Ауфф", - написали пользователи сети.

Напомним, недавно Анастасия Кумейко порадовала поклонников фото в черном купальнике с сеточкой на груди.

Артистка продемонстрировала идеальные, подкаченные ножки и пятую точку. Также купальник подчеркнул тонкую талию и пышную грудь украинской знаменитости.

Примечательно, что Анастасия встала на носочки, тем самым сделав фото еще безупречнее. Завершали образ Кумейко очки, украшения и бинди.

Ранее мы писали, что Анастасия Кумейко сделала жаркое фото в лифте, на которое решится не каждая девушка.

Кумейко показала неидеальный, но все же достойный зависти, вертикальный шпагат в киевском лифте.

«Мой лифт – мои правила», – отметила она в подписи к фото.

Напомним также, что Анастасия Кумейко показала откровенное фото с отдыха.

На снимке Кумейко позировала абсолютно голая, прикрывая интимные места руками.

Напомним, экс-Nitita без белья зажгла с подружкой в Париже

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