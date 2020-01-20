Знаменитая украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, пишет Рoliteka.net.
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Настя вместе со своим супругом рэпером Алексеем Потапенко отправилась в отпуск в Мексику.
На фото Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком и томно глядя в камеру, несмотря на палящее солнце. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения.
Звезда позировала в белом крошечном купальнике, представив под самым кадром интересную подпись:
«Поиграем?💋 Хочу подарить подарочек кому-то из вас, потому что обожаю вас! FROM MExico TO YOU❤️ Мексика - это испаноговорящая страна, которая подарила миру текилу, шоколад, перец чили и сериалы🤩 а я хочу подарить мексиканский сувенир одному из вас! 🌵», – написала Настя, привлекая внимание к себе.
Ранее Каменских продемонстрировала загорелое тело, повернувшись к объективу боком. Так, она не только похвасталась плоским животом, но и спортивной фигурой после похудения. Звезда позировала в черном купальнике, удивив при этом прической - похоже, Насте пришлись по душе мелкие косички, что она заплела. В последнее время артистка ходит именно с этой прической.
«Good morning☀️ Каждый новый день - это новые возможности! Поверьте, если утром вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее - так и будет 🙏🏻 Улыбайтесь, любите и всегда следуйте за своей мечтой! Желаю вам хорошего настроения и посылаю лучики тепла и позитива из солнечной Мексики🌵💋», – написала Каменских под новым постом.
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