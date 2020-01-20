Известная украинская певица Надя Дорофеева, солистка группы "Время и Стекло" поделилась новым кадром с отдыха

На снимке Надя позирует в штанах, под которыми видно леопардовые трусики для купания. Вторая часть купальника была не прикрыта и довольно короткая. В руках Надя держала, скорее всего пиджак или что-то подобное. Образ певица дополнила очками. На фото Дорофеева смотрит вниз. На фоне можно увидеть пальмы и песок, а немного дальше море. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вчера с Дантесом пересматривали свои фотки в инсте и так насмеялись и на вспоминались. Стало вот как-то очень тепло. Наверно многие из моих подписчиков уже и не юзают фотоальбомы. И можно уже не испытывать неловкое чувство, когда кто-то из твоих друзей приходит в гости и мама первым делом достает фотоальбом и показывает твои «самые удачные» фотки. А шансов получиться хорошо практически не было. Было всего 36 кадров на всё про всё", - написала Дорофеева под фото.

Фанаты успели поставить более 70 тысяч лайков и оставить множество комментариев:

"Ты для нас всегда красивая", "Обожаю тебя красотка", "Четкий пресс", "Классный пресс", "Ты знала? Что ты самая красивая девушка в Украине?", "Надюш, спасибо за вдохновение, я люблю тебя", "Надюша! Прес просто бомба", "Сегодня, видимо, отметки профиля будут заполнены неудачными фото".

Ранее мы сообщали, что участница популярного дуэта «Время и Стекло» Надя Дорофеева заинтриговала фанатов новым снимком.

На этот раз Дорофеева выложила новый снимок, на котором позирует в брючном костюме кофейного цвета и черных кроссовках перед открытой дверью. Волосы певицы растрепал ветер.

В подписи к фото Надя Дорофеева поделилась своими размышлениями о страхах и борьбе с ними.

Напомним, раздетая Дорофеева пошалила с Дантесом на пляже

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