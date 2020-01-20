Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко решила показать аппетитные формы во время «прихорашиваний» в ванной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Готовлюсь к съемке и пою», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Тодоренко позирует в одной майке без белья, из-под которого торчат соски. Сама девушка поет. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Круто», «хороший голос», «Регина, какой у тебя хороший голос», «Регина, ты прекрасна во всем, нужно срочно петь», «Браво! Вы очень красиво поете! Если честно, не ожидала. Радуйте нас своим пением», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная украинская телеведущая Регина Тодоренко часто радует поклонников то душевными признаниями на страничке в Instagram, то совместными фотосессиями с мужем, российским музыкантом Владом Топаловым, а также неспеша раскрывает подробности своих новых проектов, демонстрирует фото семейных будней и показывает всю свою семью.

Как известно, не так давно Регина отправилась на отдых вместе с сыном Майклом, а после завершения отпуска вернулась домой в Одессу. Похоже, артистка решила навестить маму, поэтому приехала в родной город с малышом. Сама звезда при этом не забывает также пополнять свою страницу в Инстаграм новыми и архивными кадрами.

В этот раз Регина показала фото с последнего отпуска, на котором позировала в белом купальнике на фоне шикарных видов природы, сидя у самого края бассейна.

«Отдых продолжается или уже на работе?У нас с @vladtopalovofficial сегодня первый съемочный день (вернее ночь) в этом году😂Уже и ночные смены стали брать , совсем обнаглели! 🙈», – прокомментировала Тодоренко новый снимок.

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.