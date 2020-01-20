Известная украинская модель Анастасия Суббота, "Мисс Украина Вселенная 2019", показала кадры с пикантной фотосессии

На кадрах Анастасия позирует в профиль с раздвинутыми ногами в черном откровенном платье с экстремальным декольте. Суббота совсем забыла о белье в данном ролике, а образ дополнила большими серьгами. Волосы при этом были распущены. Можно заметить, что ролик был сделан во время фотосессии. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под кадрами, отмечая красоту модели и ставя огненные смайлики.

Ранее мы сообщали, что Мисс Украина разделась, выгнула спинку и без стыда показала свою красоту.

На фото Анастасия позирует в профиль. Суббота оказалась только в купальнике, оно и не удивительно, ведь какая одежда еще нужна для пляжа. На фото можно оценить фигуру модели, а также длинные ножки. На фоне можно увидеть, предположительно Бург-эль-Араб, роскошный отель в Дубае. А значит Анастасия поехала покорять сердца в АОЕ.

Фанаты не успели оставить комментариев под снимком. Но фото собрало уже почти 200 лайков.

Сообщалось, что мировой конкурс красоты "Мисс Вселенная-2019" состоялось в ночь на 8 декабря в зале Tyler Perry Studios, в штате Джорджия, Атланта.

Украину там представляла модель Анастасия Суббота. Однако девушка не прошла первый этапа и не вошла даже в топ-20 на.

Выступала Анастасия Суббота в ярком наряде, который, по задумке модельера, воплощает собой Украину.

"Идея костюма – показать Украину такой, какой ее видит птица с высоты своего полета. Такой, какой мы ее любим и знаем: с ее неповторимыми лугами, плодородной землей, лесами, реками, уникальными флорой и фауной", - рассказала Суббота.

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