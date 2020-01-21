37-летняя украинская певица Вера Брежнева, которая сейчас живет и работает в России, ошеломила поклонников, когда сообщила, что не умеет себя хвалить

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм. На черно-белом фото она предстала в белом топе с растрепанными волосами и легким макияжем. Вера позирует, повершувшись вбок, и смотрит в объектив томно и вызывающе. Ее рот слегка приоткрыт, будто застыл в немом вопросе.

Певица поделилась с многочисленными фолловерами (которых у нее более 11 миллионов) сокровенным. Она рассказала, как из-за воспитания ей трудно себя хвалить. Вера попросила, чтобы поклонники написали ей в комментариях комплименты, а также похвалили и себя за что-то.

"Недавно во время интервью меня попросили рассказать о себе в третьем лице: похвалить себя и своё творчество. И я зависла. Потому что я поняла, что не умею себя хвалить. Нас же с детства учили и дома и в школе , что выделяться некрасиво... Я,естественно, выросла уже и комплексы оставила позади... но хвалить себя так и не научилась. Наверное поэтому стараюсь находить время поставить лайк на каждый добрый комментарий здесь ❤ И сейчас мне интересно услышать, как вы меня чувствуете и видите мою творческую натуру ? Напишите это в одном комментарии в одном предложении. Не сдерживайте себя 😂", - написала в соцсети Брежнева.

Поклонники кинулись исполнять желание звезды. Однако, некоторые посоветовали ей быть погорячее на сцене, сравнив с другой украинской певицей - Светланой Лободой.

"Вера, вы мне нравитесь за улыбку, которая вас не покидает, за прекрасную фигуру. От вас не исходит негатива. На сцене включайте побольше се*са, женственности, например как Лобода. На счёт голоса, поёте вы как я. А я петь стараюсь 🌹🌹🌹"

"Если по душам, за чашечкой чая, то Вера я тобой дорожу за твою душевность, естестественность и восхищаюсь твоей женственностью😘. А я искренняя)))))"

"*за чашкой чая - Вера, милая! То, как ты светишься - уникально! Чаще вспоминай о том, что ты грациозная лань🤗❤️"

"За то, что красивая и артистичная💐 глаз не оторвать, а себя за то, что не смотря на все трудности, закончила образование😊"

Ранее мы сообщали, Вера поделилась с поклонниками курьезным случаем, произошедшим с ней на фабрике по производству косметики. Перед входом в лабораторию нужно проходить специальный "воздушный лифт", в котором с человека сильным потоком сдувают "все бактерии". Артистка зашла туда по неопытности с напитком - естественно, тот разлился.

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

Как сообщала Politeka, Меладзе разогнал ВИА Гру, осталась только одна.

Также Politeka писала, что Брежнева в откровенном наряде встревожила заявлением