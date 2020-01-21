Муж Регины Тодоренко Влад Топалов спровоцировал слухи о конфликте в паре

Певец обратился за советом к поклонникам в микроблоге в Instagram.

Топалов выставил фото, на котором у него на лице выражение явного недоумения, а в руке книга про отношения между мужчиной и женщиной.

"Мда...... сколько не читай "руководства" всякие...... толку – ноль (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). В моменты "искры" нам всем нужно одно и то же – СМИРЕНИЕ. Все мы – равны перед Богом. Все грешим одним и тем же, как бы не умничали. Есть ли у кого ЭФФЕКТИВНЫЕ рецепты против "трений"?" – написал Топалов, тем самым подогрев слухи о конфликте с Тодоренко.

Поклонники мгновенно откликнулись на призыв, и бросились делиться своими советами.

«ОЙ ВСЕ😂😂😂😂😂и разошлись,гнев или трения дляться 13 секунд,а потом мир и спокойствие!!!», «Принять её такой какая она и есть и любить. И не будут трения😄 Почаще добрых слов и приятных сюрпризов. Поменьше думать о себе любимом», «Вспомнить приятные моменты с этим человеком и вместе найти компромисс, чтобы никому не было обидно», «Не делать ничего не эмоциях и во время замолчать», – пишут фолловеры певца в комментариях.

Отметим, сама Регина Тодоренко не удержалась и поставила публикации «лайк».

Напомним, ранее Тодоренко признался, что хочет быть многодетным отцом, он мечтает о трех или даже четырех детях от телеведущей. Пара уже обсуждала эту тему.

Тодоренко призналась, что по ее мнению дети делают жизнь богаче.

В свою очередь Топалов добавил, что понимает, что его избраннице нужно поберечь силы и восстановиться после первых родов. По его словам, за этот год Регина Тодоренко "сильно измоталась" и сейчас ко второму ребенку она «объективно не готова».

Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.

А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.

Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.