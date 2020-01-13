Муж Регины Тодоренко признался, что хочет быть многодетным отцом, он мечтает о трех или даже четырех детях от телеведущей
Регина Тодоренко с артистом уже обсуждали второй декрет.
"Мне кажется, чем больше детей, тем жизнь богаче, тем мы богаче", – в свою очередь заявила телеведущая.
Музыкант добавил, что в ближайшее время они с Региной Тодоренко купят квартиру побольше.
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При этом пока певец на этом не настаивает на втором ребенке. Он понимает, что его избраннице нужно поберечь силы и восстановиться после первых родов.
По словам Влада Топалова, за этот год Регина Тодоренко "сильно измоталась".
"Не готова сейчас объективно Регина. Надо немного отдохнуть. Я жду, пока она мне даст отмашку. Мне уже 35 лет, я не вижу особого смысла тянуть", – рассказал артист.
Напомним, совсем недавно Влад Топалов стал соведущим в авторском шоу своей жены "Пятница с Региной". Но, по его словам, уже успел потерять рабочее место из-за собственной слабости и пристрастия, которое не в силах побороть.
На своей странице в Instagram, он опубликовал видео, которое сопроводил ошеломляющим признанием. Так, стало известно, что Топалов просто обожает покушать и не может удержаться даже под прицелом множества видеокамер.
На видео певец наслаждается лакомствами, которые стоят перед ним на столе. Рука артиста постоянно тянется к тарелки, хотя он и пытается вести беседу и делать вид, что внимательно слушает гостя программы.
"У меня истерикаааа. Вот, собственно, почему меня выгнали с @prtshow. Да, я очень люблю жрать", - признался Влад Топалов.
Напомним, Тодоренко жестко опозорилась из-за неудачной рекламы.
А еще Politeka писала, что Тодоренко показала, как развлекается со своими сладостями на отдыхе.
Также Politeka сообщала, что Тодоренко расплакалась после вопросов Ксении Собчак.