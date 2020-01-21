Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри, а также их маленький сын Арчи по-прежнему будоражат мир и являются объектами повышенного любопытства

Так, финалист шоу "Битва экстрасенсов" Александр Кинжинов огорошил предсказанием для восьмимесячного Арчи, пишут "Дни.ру". Таролог рассказал, что ждет малыша в будущем. По его словам, Арчи сыграет большую роль в политике, предположительно, после того, как ему стукнет тридцать.

"Не хочется употреблять термины "революция" или "революционер", но именно что-то подобное показывают карты. Вижу в нем дух диктатора", – заявил таролог.

Кинжанов добавил, диктаторские замашки проснутся в Арчи не сразу. До этого сын Меган и Гарри будет уделять внимание творчеству и духовному просвещению.

"Но все мы прекрасно помним об одном известном деятеле прошлого века, который должен был стать художником, а не диктатором, развязавшим одну из самых страшных войн в истории", – заявил экстрасенс, намекнув на Адольфа Гитлера.

Ранее мы сообщали, Меган Маркл и принц Гарри удивили новогодним подарком сыну. Как известно, семья улетела отмечать праздники в Канаду, где сняли особняк на берегу океана. Любящие родители наняли малышу актера, переодетого в Санта Клауса, который подарил ему конструкторы, книжки, а главный сюрприз - бассейн с пластиковыми шариками.

Кроме того мы писали, после того как герцоги Сассекские решили отречься от обязанностей королевской семьи, и в свою очередь, лишились возможности использовать титулы и получать государственные средства, принялись искать работу. В частности, Меган Маркл и принц Гарри уже получили предложение.

Стриминговый канал Netflix снимает сериал о королеве Елизавете ІІ. Сервис может привлечь к работе Меган с Гарри.

Сериал носит название "Корона" и уже выпущено несколько сезонов. Известно, что это драматическая картина.

Всего в сериале запланировано шесть сезонов. Сейчас вышло три, а на подходе уже четвертый – в нем появится Маргарет Тэтчер, в пятом – принцесса Диана. В шестом, вполне возможно, что появятся герцоги Сассекские.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.