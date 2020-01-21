Принц Гарри и его супруга Меган Маркл могут получить роли в сериале на Netflix

Об этом соощает Рoliteka.net со ссылкой на зарубежные СМИ.

Как отмечается, компания заинтересована в работе с королевской семьей. Стриминговый сервис может привлечь пару к работе над сериалом о правлении королевы Елизаветы II.

Сериал носит название "Корона" и уже выпущено несколько сезонов. Известно, что это драматическая картина.

Всего в сериале запланировано шесть сезонов. Сейчас вышло три, а на подходе уже четвертый – в нем появится Маргарет Тэтчер, в пятом – принцесса Диана. В шестом, вполне возможно, что появятся уже бывшие герцоги Сассекские.

Напомним, Гарри, чтобы не скучать в одиночестве, проводит время с друзьями, а недавно его даже заметили в одном из местных пабов.

Посетители заведение рассказали, что Гарри казался очень веселым, хотя и старался не привлекать к себе внимания.

Как известно, что в молодости принц Гарри получил славу настоящего тусовщика. После знакомства с Маркл Гарри практически перестал посещать вечеринки.

Ранее мы писали, что отец Меган Маркл, Томас, резко высказался против идеи дочери отказаться от титула и переехать в Канаду.

"Когда они поженились, они взяли на себя обязательства, и должны быть частью монархии и представлять ее", - сказал Томас во время интервью.

По словам журналистов, отец не скрывал своего отчаяния.

Ранее сообщалось, что Меган и Гарри решили самостоятельно финансировать свою жизнь и отказаться от королевсих обязанностей в начале января.

Администрация королевы сообщила, что герцог и герцогиня Саксесские лишены королевских титулов и привилегий.

Это значит, что чета перестанет получать из британского бюджета 82 миллиона фунтов стерлингов ежегодной дотации.

Тем временем, на первых фото после "наказания" внука за своеволие королева буквально “сияет”. На снимках она направляется в церковь в Сандрингеме. На публике монарх появилась вместе со своим вторым сыном, принцем Эндрю.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.