После сканадала с заявлением принца Гарри и его жены Меган Маркл об уходе, принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон приходится тоже несладко

Теперь герцоги Кембреджские посещают мероприятия с младшим сыном Елизаветы принцем Эдвардом и его женой Софи, а не как было ранее с Меган и Гарри, пишет Рoliteka.net.

Так, 20 января Кейт Миддлтон, принц Уильям и принц Эдвард с женой прибыли в Букингемский дворец вместе.

Сейчас строятся догадки о том, что Эдвард с супругой возьмут на себя большую часть обязанностей Гарри и Меган.

Стоит отметить, что принц Эдвард не часто появлялся на мероприятиях такого масштаба.

The Duke and Duchess of Cambridge at tonight’s UK-Africa Summit - Kate in a dress by Needle and Thread pic.twitter.com/NB5K8nrkT1 — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 20, 2020

Принц Гарри отсутствовал, как оказалось, он сам посещал саммит днем и провел несколько частных встреч с политиками.

Напомним, принц Гарри провел встречу с братом принцем Уильямом. В разговоре участвовали их жены.

Пары обсудили свои отношения и будущее. В итоге было решено не обращать внимание на тех людей, которые мешают им общаться друг с другом.

В то же время, подчеркивается, что в ходе разговора между семьями возникали серьезные разногласия. Однако, отмечается, что в конце концов им удалось примириться.

Ранее мы писали, что Кейт Миддлтон впервые вышла в свет с момента скандала вокруг «побега» Меган Маркл и принца Гарри из королевской семьи.

Она с мужем принцем Уильямом посетила город Бредфорд, где приняла участие сразу в нескольких благотворительных мероприятиях и встречах.

На всех новых фотографиях Кейт выглядит как всегда радостной и улыбающейся, однако в сети обратили внимание на то, что герцогиня Кембриджская заметно похудела. Возможно, это произошло из-за стресса на фоне скандала с Меган Маркл и принцем Гарри.

Ранее мы писали, что жены принцев не разговаривали между собой примерно полгода. Общение прервалось после того, как Меган и Гарри удалились из семейного чата в Whatsapp.

Меган Маркл и Кейт Миддлтон видели вместе во время финального матча Уимблдонского турнира. Герцогиня Кембриджская постоянно наклонялась к Сассекской, чтобы поддержать разговор. При этом было заметно, что Маркл настроена не очень дружелюбно.

Напомним, скандал в королевской семье, принц Гарри и Меган Маркл совершили непоправимое: "Мы уходим".

Как сообщала Politeka, принц Гарри и Меган Маркл ошарашили решением, королева в ярости.

Также Politeka писала, что Меган Маркл ошеломила внешним видом после длительного отпуска.