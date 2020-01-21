Жену британского принца Гарри Меган Маркл сфотографировали во время прогулки в парке.

Журналисты поймали освободившуюся от королевских обязанностей Маркл в канадском Ванкувере, где пара снимает особняк. Как сообщает Daily Mail, девушка вышла на прогулку с сыном Арчи и двумя собаками - лабрадором по кличке Оз и биглем Гаем. Показательно, что жену принца сопровождало двое офицеров из королевской охраны. Они находились на расстоянии от Меган, но фотографам удалось их заснять.

Отметим, что актриса была одета в спортивном стиле. На ней были легинсы, спортивная куртка и ботинки. Девушка сама несла 8-месячного сына в переноске-«кенгуру». И сама же держала на поводке двух собак. Судя по фотографиям, Меган Маркл очень довольна своей жизнью.

Это подтверждает и королевский фотограф Артур Эдвардс. По его словам, Маркл единственная из королевской семьи, кто не выглядит грустным. Все остальные, по его словам, в том числе и Гарри, выглядят по-настоящему печальными.

Интересно, что в этот же день, как Меган вышла на прогулку с Арчи, в канадском аэропорту увидели принца Гарри. Он прилетел в Канаду рейсом British Airways. Как сообщают журналисты, Гарри не видел сына уже около двух недель. Пока его жена находится в Канаде, сам принц утрясает дела, связанные с его «разрывом» с королевской семьей.

Напомним, что в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что складывают с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. В планах пары стать финансово независимыми. Пара решила, что будет жить на два дома – в Канаде и Британии. С весны они перестанут получать деньги из британской казны и не будут использовать свои титулы.

Кстати, принц Гарри признался, что ему грустно отказываться от прежней жизни, но по-другому стать самостоятельными у них не получится. Как известно, Гарри из-за своего решения лишится почетных воинских званий, включая звание генерала-капитана Корпуса королевских морских пехотинцев.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри после скандала примерят на себя новые "титулы".

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