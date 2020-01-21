Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл можуть отримати роль в серіалі на Netflix

Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на закордонні ЗМІ.

Як зазначається, компанія зацікавлена в роботі з королівською родиною. Стріминговий сервіс може залучити пару до роботи над серіалом про правління королеви Єлизавети II.

Серіал носить назву "Корона" і вже випущено кілька сезонів. Відомо, що це драматична картина.

Всього в серіалі заплановано шість сезонів. Зараз вийшло три, а на підході вже четвертий – в ньому з'явиться Маргарет Тетчер, у п'ятому – принцеса Діана. В шостому, цілком можливо, що з'являться вже колишні герцоги Сасекські.

Нагадаємо, Гаррі, щоб не нудьгувати на самоті, проводить час з друзями, а нещодавно його навіть помітили в одному з місцевих пабів.

Відвідувачі закладу розповіли, що Гаррі здавався дуже веселим, хоча і намагався не привертати до себе уваги.

Як відомо, що в молодості принц Гаррі отримав славу справжнього тусовщика. Після знайомства з Маркл Гаррі практично перестав відвідувати вечірки.

Раніше ми писали, що батько Меган Маркл, Томас, різко висловився проти ідеї дочки відмовитися від титулу і переїхати в Канаду.

"Коли вони одружилися, вони взяли на себе зобов'язання, і повинні бути частиною монархії і представляти її", - сказав Томас під час інтерв'ю.

За словами журналістів, батько не приховував свого відчаю.

Раніше повідомлялося, що Меган і Гаррі вирішили самостійно фінансувати своє життя і відмовитися від королевсих обов'язків на початку січня.

Адміністрація королеви повідомила, що герцога і герцогиня Саксескі позбавлені королівських титулів і привілеїв.

Це означає, що подружжя перестане отримувати з британського бюджету 82 мільйони фунтів стерлінгів щорічної дотації.

Тим часом, на перших фото після "покарання" онука за свавілля королева буквально “сяє”. На знімках вона направляється в церкву в Сандрінгемі. На публіці монарх з'явилася разом зі своїм другим сином, з принцом Ендрю.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

Також Politeka писала, що Меган Маркл приголомшила зовнішнім виглядом після тривалої відпустки.