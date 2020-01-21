Герцоги Сасекські Меган Маркл і принц Гаррі, а також їх маленький син Арчі, як і раніше, хвилюють світ і є об'єктами підвищеної цікавості

Так, фіналіст шоу "Битва екстрасенсів" Олександр Кінжинов приголомшив пророкуванням для восьмимісячного Арчі, пишуть "Дні.ру". Таролог розповів, що чекає малюка в майбутньому. За його словами, Арчі зіграє велику роль у політиці, ймовірно, після того, як йому стукне тридцять.

"Не хочеться вживати терміни "революція" або "революціонер", але саме щось подібне показують карти. Бачу в ньому дух диктатора", – заявив таролог.

Кінжанов додав, диктаторські замашки прокинуться в Арчі не відразу. До цього син Меган і Гаррі буде приділяти увагу творчості та духовному просвітництву.

"Але всі ми чудово пам'ятаємо про одного відомого діяча минулого століття, який повинен був стати художником, а не диктатором, що розв'язав одну з найстрашніших воєн в історії", – заявив екстрасенс, натякнувши на Адольфа Гітлера.

Раніше ми повідомляли, Меган Маркл і принц Гаррі здивували новорічним подарунком синові. Як відомо, сім'я полетіла відзначати свята в Канаду, де зняли особняк на березі океану. Люблячі батьки найняли малюкові актора, переодягненого в Санта Клауса, який подарував йому конструктори, книжки, а головний сюрприз - басейн з пластиковими кульками.

Крім того ми писали, після того як герцоги Сасекські вирішили відректися від обов'язків королівської сім'ї, і в свою чергу, втратили можливість використовувати титули і отримувати державні кошти, взялися шукати роботу. Зокрема, Меган Маркл і принц Гаррі вже отримали пропозицію.

Стримінговый канал Netflix знімає серіал про королеву Єлизавету ІІ. Сервіс може залучити до роботи Меган з Гаррі.

Серіал носить назву "Корона" і вже випущено кілька сезонів. Відомо, що це драматична картина.

Всього в серіалі заплановано шість сезонів. Зараз вийшло три, а на підході вже четвертий – в ньому з'явиться Маргарет Тетчер, у п'ятому – принцеса Діана. В шостому, цілком можливо, що з'являться герцоги Сасекські.

Нагадаємо, скандал в королівській сім'ї, принц Гаррі і Меган Маркл вчинили непоправне: "Ми йдемо".

Як повідомляла Politeka, принц Гаррі і Меган Маркл приголомшили рішенням, королева в люті.

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